Мы составили рейтинг самых эксклюзивных блюд, стоимость которых варьируется от десятков до сотен тысяч долларов за порцию.

Мировая гастрономия знает продукты, которые выходят далеко за рамки обычной еды и превращаются в предмет роскоши. Их стоимость объясняется редкостью, сложностью добычи и уникальными условиями производства.

Рассмотрим, какие самые дорогие продукты в мире, которые могут позволить себе только миллионеры.

Какие 10 самых дорогих продуктов в мире – фото и описания

Одна из категорий таких деликатесов – продукты животного происхождения, ценность которых связана со сложностью получения и крайне ограниченными объемами производства.

Эльфийский мед

Одним из самых редких видов меда считается так называемый "эльфийский мед" – дикий горный продукт, добываемый в пещерах турецкого плато Сарычаир. Его получают в экстремальных условиях, что объясняет стоимость около 200 000 грн за килограмм. Первая крупная партия была продана более чем за 1,6 млн грн, что закрепило этот мед в Книге рекордов как самое дорогое блюдо в мире.

Ласточкины гнезда

К похожей категории относятся съедобные гнезда стрижей-салаган, построенные из застывшей слюны. Наибольшую ценность имеют чистые белые экземпляры без примесей: после вымачивания и варки они превращаются в густой суп-желе. Стоимость достигает около 170 000 грн за килограмм из-за крайне трудоемкого сбора.

Лосиный сыр

Сыр из молока лосих, производимый в швейцарском хозяйстве Moose House, отличается крайне ограниченным выпуском. Доение каждого животного занимает более часа, а питание строго контролируется. В итоге из-за сложности производства его цена достигает около 43 000 грн за килограмм.

Ослиный сыр

Пуле – самый дорогой сыр из молока балканских ослов, которых в производстве используется всего около сотни. Его вкус напоминает овечий сыр манчего, но с более мягкой текстурой, а стоимость составляет примерно 50 000–55 000 грн за килограмм.

Какие самые дорогие деликатесные блюда – фото и описания

Ранее мы касались только продуктов животного происхождения, но, конечно, самые дорогие блюда в мире ими не ограничиваются. Рассмотрим некоторые примеры растительных деликатесов и эксклюзивных морепродуктов.

Виноград Руби Роман

"Римский рубин" – элитный сорт винограда из Японии (префектура Исикава), созданный в результате многолетней селекции. Каждая ягода проходит строгий отбор по форме, цвету и весу, а одна гроздь может стоить около 40 000 грн. На аукционах цена доходила до 370 000 грн, что сделало продукт символом премиального сельского хозяйства Японии.

Дыня Юбари

Еще один необычный фрукт из "Страны восходящего солнца" – дыня Юбари, выращиваемая в теплицах на вулканической почве. Ее плоды ценятся за сладкий вкус с нотами ананаса и арбуза. Их продают исключительно в Японии, а стоимость может достигать 700 000–750 000 грн за килограмм в сезон с мая по август.

Белая икра

Эта икра производится из яиц наземных улиток, каждая из которых дает лишь несколько граммов продукта в год. Сбор требует ручной работы и высокой точности, а после обработки икра приобретает кремовый оттенок. Высокая редкость формирует ценник порядка нескольких тысяч долларов за килограмм.

Алмазная икра

А вот "алмазную икру" получают от белуги-альбиноса возрастом до 100 лет – причем чем старше рыба, тем выше ценность продукта. Именно эта икра входит во всевозможные рейтинги как самая дорогая еда в мире – цена ее может достигать 800 000 грн за килограмм.

Конфеты с трюфелями

La Madeline au Truffe – шоколадный десерт с французским трюфелем внутри. Каждая конфета весом около 50 г стоит примерно 250 долларов, что делает их одним из самых дорогих сладких изделий в мире.

Грибы Мацутаке

Другие эксклюзивные грибы – так называемые "мацутаке" из Японии. Они ценятся за редкость и пряный хвойный аромат. При этом их урожай сильно зависит от климата, поэтому цена нередко доходит до 38 000 грн за килограмм.

Конечно, как же не упомянуть белый пьемонтский трюфель, который считается вершиной грибной роскоши. Его не готовят, а используют как ароматную добавку к различным блюдам, а стоимость может достигать 150 000 грн за килограмм, особенно в сезон с осени до зимы.

