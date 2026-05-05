Россия массированно атаковала газовые объекты Украины: есть значительные разрушения

В ночь с 4 на 5 мая россияне массированно атаковали объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях, есть погибшие среди сотрудников компании и спасателей. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"В Полтавской и Харьковской областях обстрелам подверглись газодобывающие предприятия. Имеем значительные разрушения и потери добычи. Удары наносились комбинированно – БПЛА и баллистикой", – написал он в Facebook

По словам Корецкого, погибли трое сотрудников "Нафтогаза" и двое спасателей ГСЧС, еще 37 человек получили ранения.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, мы начнем оценку последствий и восстановление", – добавил председатель правления.

В ночь на 5 мая Россия массированно атаковала Полтавскую область ракетами и ударными БПЛА, зафиксировано попадание в объект газоснабжения, много погибших и раненых.

По словам главы МВД Игоря Клименко, сначала враг атаковал объект газодобычи, а когда на место прибыли подразделения ГСЧС и начали ликвидацию масштабного пожара, РФ еще раз нанесла удар по людям ракетой. В результате погибли пять человек и более 30 получили ранения.

4 мая председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что РФ атаковала пять объектов компании в Сумской и Харьковской областях. В результате атак было повреждено оборудование и возникли пожары. Всего, по данным Корецкого, с начала года российские силы около 100 раз атаковали объекты "Группы Нафтогаз".

