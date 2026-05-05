СЗЧ и дезертирство: в ТЦК разъяснили основную разницу между ними

Названо несколько критериев, которые помогут отличить эти понятия.

Во Львовском областном ТЦК и СП разъяснили основные различия между самовольным оставлением части (СЗЧ) и дезертирством. Они заключаются в намерении военнослужащего, продолжительности его отсутствия на службе и строгости ответственности.

Как отметили в ТЦК, СЗЧ, предусмотренное статьей 407 Уголовного кодекса Украины, означает временное оставление места службы без разрешения с намерением вернуться. Дезертирство (статья 408 УК Украины) – это умышленное оставление службы с целью полностью уклониться от выполнения воинских обязанностей.

Ключевое отличие заключается в намерении. Так, в случае самовольного отсутствия военнослужащий может покинуть часть из-за личных обстоятельств, конфликтов или усталости, но планирует вернуться. При дезертирстве цель – окончательно прекратить военную службу.

Кроме того, имеет значение и продолжительность отсутствия на службе. СЗЧ обычно носит временный характер. В военное время уголовная ответственность наступает, как правило, после 3-10 суток отсутствия (в зависимости от обстоятельств). Дезертирство же предполагает длительное отсутствие или неявку на службу без намерения возвращаться.

Также отличается и наказание за самовольное оставление части и дезертирство. В частности, за СЗЧ предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы в условиях военного положения. За дезертирство – от 5 до 12 лет лишения свободы.

В случае самовольного оставления части добровольное возвращение и признание вины могут учитываться судом как смягчающие обстоятельства. Дезертирство считается более тяжким правонарушением и влечет за собой более суровые последствия.

Возвращение из СЗЧ: какие упрощения процедуры введены

В апреле Генеральным штабом Вооруженных сил Украины упрощено возвращение военнослужащих после самовольного оставления воинской части (СЗЧ). Так, исключены промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование и т. п. Документы на назначение теперь подаются напрямую из воинской части в Генштаб. Эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц, препятствующих таким переводам.

В Генштабе отметили, что внедренные изменения направлены на сокращение СЗЧ, поскольку новый механизм предлагает более демократичный подход в вопросе перевода в выбранную воинскую часть.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что основной причиной СЗЧ является нежелание проходить службу и опасение за свою жизнь.

