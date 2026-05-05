Что следует есть для поддержания функции печени: диетологи перечислили 15 продуктов

Диетолог Кристен Смит рассказала, что печень – это естественная система детоксикации нашего организма.

Многие люди даже не представляют, какую важную роль играет печень в организме. По словам экспертов, у печени обнаружено более 500 жизненно важных функций, пишет Prevention.

Издание отмечает, что печень очищает кровь от лекарств и других токсинов, вырабатывает желчь для выведения отходов и расщепления жиров, регулирует свертываемость крови и поддерживает уровень сахара в крови.

Диетолог Стефани Салетта добавляет, что этот орган также вырабатывает холестерин, когда организм в этом нуждается, а также выводит его в случае избытка.

"Она также участвует в метаболизме всех трех макроэлементов: белков, углеводов и жиров", – рассказала она.

Диетолог Карла Эрнандес поделилась, что помимо употребления правильных продуктов, для сохранения здоровья печени также следует минимизировать потребление алкоголя, жареных блюд, искусственных добавок и консервантов.

Они содержатся в чрезмерно обработанных продуктах, а также в тех, где много добавленного сахара, что может способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени.

Именно поэтому диетологи рассказали, какие продукты могут поддержать работу печени:

1. Овощи семейства крестоцветных

"Овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи, цветная капуста, капуста кале, белокочанная капуста и брюссельская капуста, – это одни из лучших продуктов для печени", – отметила Эрнандес.

Диетолог объяснила, что они содержат серу, которая помогает печени расщеплять и выводить вредные вещества из организма, а также способствует выработке глутатиона – мощного антиоксиданта, защищающего печень.

2. Тёмно-зелёные листовые овощи

"Употребление зеленых листовых овощей, таких как шпинат и капуста кале, может помочь снизить риск развития определенных видов заболеваний печени", – поделилась Смит.

По ее словам, результаты нескольких исследований показали, что регулярное употребление зеленых листовых овощей повышает вероятность этого.

3. Морские водоросли

Морские водоросли богаты антиоксидантами, что полезно для людей, страдающих неалкогольной жировой болезнью печени.

4. Кофе

Кофе, если в него не добавлять сахар и сливки, может быть полезен для людей, уже страдающих заболеваниями печени. По словам Смит, этот напиток замедляет рост рубцовой ткани, сопровождающий фиброз, который может привести к дальнейшему ухудшению состояния печени и сопутствующих заболеваний.

Диетолог Деб Зви поделилась, что исследования показали, что этот напиток может снижать уровень печеночных ферментов, что свидетельствует об уменьшении воспаления в печени.

5. Миндаль

"Орехи, такие как миндаль, содержат большое количество витамина Е и ненасыщенных жиров, что может помочь печени выводить лишний холестерин из организма", – сообщила Смит.

6. Костный бульон

"Если вы ищете простой способ поддержать печень с помощью питания, я всегда рекомендую своим клиентам именно костный бульон. Он естественным образом богат глицином и глютамином – двумя аминокислотами, которые помогают печени выводить из организма то, что не нужно", – рассказала Эрнандес.

7. Пророщенные семена и микрозелень

Пророщенные семена и микрозелень, например микроброкколи, содержат большое количество сульфорафана – соединения, которое, как было установлено, помогает бороться с жировой дистрофией печени.

8. Чеснок

Чеснок – один из древнейших лечебных продуктов на планете – содержит активное соединение на основе серы, которое называется аллицин.

В статье объясняется, что это вещество играет важную роль в детоксикации печени, способствуя выведению пищевых добавок и других вредных веществ.

9. Лук

Исследование 2018 года, проведенное на мышах с различными рационами питания, показало, что регулярное употребление лука может предотвращать неалкогольную жировую болезнь печени даже при наличии других факторов риска, таких как ожирение, гиперхолестеринемия и высокое потребление жиров и сахара.

10. Грейпфрут

"Грейпфрут – отличный способ начать день: он содержит антиоксиданты, которые защищают печень, а также способствуют уменьшению воспаления и защите клеток", – говорится в статье.

11. Яйца

Яйца являются одним из источников белка высочайшего качества, поскольку содержат все восемь незаменимых аминокислот, холестерин и важное питательное вещество – холин. Исследования показывают, что дефицит холина может привести к неалкогольной жировой болезни печени.

12. Артишоки

Доказано, что два фитонутриента, содержащиеся в артишоках – цинарин и силимарин – способствуют оздоровлению печени.

13. Грибы

Исследования на животных неоднократно свидетельствовали о том, что грибы могут облегчать течение заболеваний печени. Однако, как отмечает издание, на людях необходимы дополнительные наблюдения.

14. Ягоды

Продукты, богатые антиоксидантными полифенолами, – такие как черника, клубника, малина и т. д. – могут помочь снизить риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

15. Яблоки

Как и ягоды, яблоки содержат мощные фенольные соединения, в частности флавоноиды, которые помогают бороться с воспалительными заболеваниями. Они также содержат пектин – ценный источник растворимой клетчатки, способствующий работе пищеварительной системы, а значит, и печени.

