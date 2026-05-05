Это удивительно: вот что клубника на самом деле делает с организмом

Сезон клубники – это не просто вкус лета, но и настоящий бонус для здоровья. Ученые годами исследуют ее влияние на организм и все чаще приходят к выводу: эти неприметные ягоды могут поддерживать иммунитет, здоровье сердца и даже защищать от серьезных заболеваний, пишет портал Fakt.

Клубника – это гораздо больше, чем сладкий десерт. Новые исследования показывают, что регулярное ее употребление может влиять на организм на разных уровнях – от кровеносной системы до профилактики болезней, связанных с образом жизни. Именно поэтому диетологи все чаще называют ее "суперфруктом".

1. Клубника и потенциальная защита от рака молочной железы

Ученые давно отмечают: диета, богатая антиоксидантами, может снижать риск онкологических заболеваний. Особое внимание привлекли исследования Университета Урбино, где изучали влияние компонентов клубники на рак молочной железы.

Выяснилось, что экстракт клубники, богатый полифенолами (PRSE), может замедлять рост агрессивных раковых клеток. В то же время важно: этот эффект пока доказан только в лабораторных условиях и на животных. Клинические испытания на людях еще продолжаются.

2. Низкое содержание сахара и калорий – союзник фигуры

Клубника содержит немного фруктозы. В отличие от многих популярных фруктов, она имеет всего 32 калории на 100 граммов и примерно 5 граммов сахара.

Это делает ее идеальным вариантом для тех, кто следит за весом. Даже большая порция не создает значительной нагрузки на организм.

3. Естественная поддержка иммунитета

Ягода богата полезными веществами: кальцием, калием, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Особенно важен витамин С – в клубнике его даже больше, чем в цитрусовых.

Регулярное употребление может укрепить иммунную систему и повысить сопротивляемость организма инфекциям.

4. Клубника и риск развития диабета 2 типа

Благодаря низкому содержанию сахара клубника подходит людям с риском диабета 2 типа.

Исследования показывают, что она может улучшать чувствительность к инсулину, а значит – помогать в профилактике этого заболевания.

5. Поддержка сердца и сосудов

Клубника содержит полифенолы – растительные соединения, обладающие противовоспалительными свойствами. Они могут способствовать снижению артериального давления и улучшению состояния сосудов.

Также есть данные о положительном влиянии ягод на общее здоровье сердечно-сосудистой системы.

6. Лучшее пищеварение и здоровый кишечник

Благодаря высокому содержанию клетчатки, в частности пектина и целлюлозы, клубника способствует нормальному пищеварению.

Она поддерживает здоровье кишечника и может помочь избежать проблем с пищеварительной системой.

