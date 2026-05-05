Дело Галущенко: международные эксперты выявили нарушения

Эксперты сомневаются в достаточности доказательств

Международные эксперты раскритиковали ход дела Германа Галущенко и зафиксировали нарушения со стороны следствия. В отчете независимого международного мониторинга IAC ISHR специалисты опровергли аргументы обвинения о риске побега, указали на непомерный размер залога, медленное продвижение расследования и предупредили о давлении со стороны информационного фона, который нарушает презумпцию невиновности.

В частности, риск укрывательства, который прокуроры используют как один из ключевых аргументов для содержания экс-министра Германа Галущенко под стражей, международный мониторинг, изучив все обстоятельства, опровергает.

"Если на момент выезда лицо не имело процессуального статуса подозреваемого и не находилось под действием установленных судом ограничений, само по себе намерение покинуть территорию Украины не может свидетельствовать о рисках скрытия", - отмечается в отчете.

Что касается залога, то, по выводам мониторинга, он в разы превышает пределы, определенные Уголовно-процессуальным кодексом Украины:

"Если установленная сумма залога является заведомо недостижимой, залог теряет свою правовую природу как мера пресечения, альтернативная содержанию под стражей, а именно содержание под стражей фактически приобретает безальтернативный характер".

Эксперты также сомневаются в достаточности доказательств. В отчете отмечается, что в связанных уголовных производствах фиксируются различия в фактических обстоятельствах, и это может повлиять на оценку подозрения по делу Галущенко.

В то же время темпы расследования комиссия называет недостаточно активными.

"Если Галущенко Г.В. продолжает содержаться под стражей, государство должно демонстрировать, что производство осуществляется с должной скоростью, а следственные и процессуальные действия носят реальный и последовательный характер, направленный на достижение ощутимого прогресса в деле", - говорится в мониторинге.

Вместе с тем, в созданном медийном резонансе вокруг дела Германа Галущенко мониторинг усматривает нарушение презумпции невиновности:

"Когда информационный нарратив длительное время воспроизводится в публичном пространстве и приобретает характер постоянной кампании. Такой информационный дисбаланс ограничивает эффективность реализации права на защиту".

Мониторинг предупреждает, что это подрывает гарантии независимого и беспристрастного судебного разбирательства.

Следует отметить, что решение по этому делу принимали судьи Высшего антикоррупционного суда Виктор Ногачевский и Игорь Строгий. В апелляционной палате его рассматривала коллегия в составе председательствующего Сергея Бондаря и судей Дарьи Черненькой и Игоря Панаида.

В то же время сторона защиты во время рассмотрения меры пресечения обратила внимание на другое обстоятельство - с 15 февраля 2026 года почти все ходатайства обвинения и жалобы защиты, за исключением одного, попадали на рассмотрение именно судье Виктору Ногачевскому. Это, в свою очередь, может ставить под сомнение соблюдение принципа автоматического распределения дел.

