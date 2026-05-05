В Москве нашли мертвым создателя самого разрушительного оружия россиян

О причине смерти генерала догадаться несложно.

В Москве нашли мертвым бывшего командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Станислава Петрова.

По данным росСМИ, 87-летний генерал совершил самоубийство. Именно эту версию следствие считает основной.

Тело генерала нашли вчера утром в его квартире в центре города. Рядом с телом был пистолет.

Кто такой Станислав Петров

Он был последним командующим войсками химической защиты СССР, а после распада он возглавил вновь созданные войска РХБЗ РФ, которыми руководил вплоть до 2001 года. Он также сыграл важную роль в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Буратино".

После завершения службы Петров работал главным научным сотрудником в 27-м научном центре, который находится под санкциями Украины, ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Канады за разработку химических веществ, которые россияне применяют в войне против Украины.

ТОС-1 "Буратино"

ТОС-1 "Буратино" - это советская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм на шасси танка Т-72. Вооружена 30 неуправляемыми термобарическими ракетами, предназначена для уничтожения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 3,5 км.

Впервые ТОС-1 "Буратино" россияне применили в Афганистане, в настоящее время используют против Украины.

ТОС-1 "Буратино" чрезвычайно разрушитеоен и имеет огромную площадь поражения.

Загадочные суициды в РФ

В июле 2025 года в России был найден мертвым министр, которого уволили из-за коллапса в аэропортах. Роман Старовойт, по предварительным данным, совершил суицид из наградного пистолета.

А уже в августе того же года в Москве нашли мертвым актера украинского происхождения Максима Глотова. В Украине его считали предателем из-за выступлений на территории временно оккупированных территорий.

Тело 60-летнего актера нашли в квартире на улице Вучетича, после того как друзья забили тревогу из-за длительного отсутствия связи с ним.

