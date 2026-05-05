Если ударение употребляется очень часто, его могут включить в словари, но до этого следует знать именно литературную форму.

В устной речи мы часто допускаем незначительные ошибки или оговорки, но когда ошибка касается ударения, это может произвести не лучшее впечатление на собеседника. В то же время, если понимать, какие слова мы чаще произносим неправильно, можно со временем скорректировать произношение и избавиться даже от укоренившихся речевых привычек.

Кандидат филологических наук Александра Касьянова объяснила в комментарии УНИАН, как правильно ставить ударение в различных украинских словах.

В каких словах чаще всего допускают ошибки с ударением и почему

Как отметила филолог, ошибки в ударении в украинском языке обычно встречаются в повседневной лексике – в словах, которые люди употребляют "автоматично":

Видео дня

"Среди таких, например, "лАте" ("латте"), хотя часто можно услышать вариант "латЕ"".

В таких случаях нормативным, по ее словам, считается вариант, который соответствует языку-источнику (здесь – итальянскому, в котором ударение ставится именно на "а").

Отдельно лингвист обратила внимание на ошибки, обусловленные влиянием русского произношения, например – "чорнОзем", "чорнОслив", "кухОнний", ударение в которых отличается от соответствующих русских слов.

В то же время она подчеркнула, что не всегда можно говорить о "правильном" и "неправильном" ударении. Здесь важно различать литературную норму и диалектные особенности:

"Существует стандарт, которого придерживаются в СМИ, образовании и т.д., но в разных регионах Украины могут существовать свои варианты ударения".

Такие различия, в частности в глаголах, не считаются ошибкой в повседневном общении.

Например, все глаголы, оканчивающиеся на "-сти" в украинском языке, по словам эксперта, имеют ударение на последнем слоге, то есть: "везти", "нести", "вести". Впрочем, многие, особенно в западных областях, используют эти слова с ударением на первом слоге.

Кроме того, филолог отметила, что для украинского языка характерно подвижное ударение, которое во многих случаях может меняться в зависимости от формы слова или контекста.

"Например, "тебЕ не було вдома" и "я йду до тЕбе" – ударение подвижное. У нас оно не закреплено за определенным слогом в слове".

В заключение она посоветовала проверять правильность ударения с помощью академических орфоэпических словарей, поскольку онлайн-ресурсы не всегда содержат актуальные и точные данные.

В каких словах чаще всего допускают ошибки с ударением – полный список

Приведем краткий перечень слов, в которых чаще всего встречаются ошибки в ударении:

випадок – ударение на "и";

вірші – ударение на первую "и";

витрати – ударение на первую "и";

зручный – ударение на "у";

разом – ударение на "а";

жалюзі – ударение на "і";

листопад – ударение на "а";

черговий – ударение на "и";

колесо – ударение на первое "о";

вимога – ударение на "о";

посередині – ударение на третьем слоге;

літопис – ударение на "о";

кидати – ударение на "и".

Более того, в отдельных словах в украинском языке возможны так называемые двойные ударения: например, в слове помилка допускаются варианты с ударением как на "о", так и на "и" (хотя первый употребляется чаще), а в слове также ударение может падать на разные гласные в зависимости от употребления.

Правильное ударение – это не только признак грамотности, но и важный элемент языковой культуры. Если время от времени обращать внимание на свое произношение и проверять слова, в которых вы не уверены, это со временем войдет в привычку.

Ранее мы писали, чем отличается пословица от поговорки.

справка Александра Касьянова Кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Александра Андреевна Касьянова — кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Специализируется на экспериментальной фонетике, орфоэпии и языке СМИ, является координатором отдела по связям с общественностью института и гарантом образовательной программы для иностранных студентов. Также работает в Киевской Малой академии наук учащейся молодежи в отделении украинской филологии.

Вас также могут заинтересовать новости: