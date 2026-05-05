В устной речи мы часто допускаем незначительные ошибки или оговорки, но когда ошибка касается ударения, это может произвести не лучшее впечатление на собеседника. В то же время, если понимать, какие слова мы чаще произносим неправильно, можно со временем скорректировать произношение и избавиться даже от укоренившихся речевых привычек.
Кандидат филологических наук Александра Касьянова объяснила в комментарии УНИАН, как правильно ставить ударение в различных украинских словах.
В каких словах чаще всего допускают ошибки с ударением и почему
Как отметила филолог, ошибки в ударении в украинском языке обычно встречаются в повседневной лексике – в словах, которые люди употребляют "автоматично":
"Среди таких, например, "лАте" ("латте"), хотя часто можно услышать вариант "латЕ"".
В таких случаях нормативным, по ее словам, считается вариант, который соответствует языку-источнику (здесь – итальянскому, в котором ударение ставится именно на "а").
Отдельно лингвист обратила внимание на ошибки, обусловленные влиянием русского произношения, например – "чорнОзем", "чорнОслив", "кухОнний", ударение в которых отличается от соответствующих русских слов.
В то же время она подчеркнула, что не всегда можно говорить о "правильном" и "неправильном" ударении. Здесь важно различать литературную норму и диалектные особенности:
"Существует стандарт, которого придерживаются в СМИ, образовании и т.д., но в разных регионах Украины могут существовать свои варианты ударения".
Такие различия, в частности в глаголах, не считаются ошибкой в повседневном общении.
Например, все глаголы, оканчивающиеся на "-сти" в украинском языке, по словам эксперта, имеют ударение на последнем слоге, то есть: "везти", "нести", "вести". Впрочем, многие, особенно в западных областях, используют эти слова с ударением на первом слоге.
Кроме того, филолог отметила, что для украинского языка характерно подвижное ударение, которое во многих случаях может меняться в зависимости от формы слова или контекста.
"Например, "тебЕ не було вдома" и "я йду до тЕбе" – ударение подвижное. У нас оно не закреплено за определенным слогом в слове".
В заключение она посоветовала проверять правильность ударения с помощью академических орфоэпических словарей, поскольку онлайн-ресурсы не всегда содержат актуальные и точные данные.
В каких словах чаще всего допускают ошибки с ударением – полный список
Приведем краткий перечень слов, в которых чаще всего встречаются ошибки в ударении:
- випадок – ударение на "и";
- вірші – ударение на первую "и";
- витрати – ударение на первую "и";
- зручный – ударение на "у";
- разом – ударение на "а";
- жалюзі – ударение на "і";
- листопад – ударение на "а";
- черговий – ударение на "и";
- колесо – ударение на первое "о";
- вимога – ударение на "о";
- посередині – ударение на третьем слоге;
- літопис – ударение на "о";
- кидати – ударение на "и".
Более того, в отдельных словах в украинском языке возможны так называемые двойные ударения: например, в слове помилка допускаются варианты с ударением как на "о", так и на "и" (хотя первый употребляется чаще), а в слове также ударение может падать на разные гласные в зависимости от употребления.
Правильное ударение – это не только признак грамотности, но и важный элемент языковой культуры. Если время от времени обращать внимание на свое произношение и проверять слова, в которых вы не уверены, это со временем войдет в привычку.
Александра Андреевна Касьянова — кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Специализируется на экспериментальной фонетике, орфоэпии и языке СМИ, является координатором отдела по связям с общественностью института и гарантом образовательной программы для иностранных студентов.
Также работает в Киевской Малой академии наук учащейся молодежи в отделении украинской филологии.