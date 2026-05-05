Археологи нашли монеты 'Агнец Божий' с пророчеством о конце света (фото)

Артефакты возрастом более тысячи лет связывают английских королей, викингов и библейские пророчества о конце света.

В Дании археологи обнаружили уникальные серебряные монеты "Агнец Божий", которые датируются началом XI века и содержат символику, связанную с библейскими пророчествами о конце света, пишет The Daily Mail.

Речь идет о так называемых пенни Agnus Dei – чрезвычайно редких артефактах, которых в мире известно лишь около 30. Две новые монеты стали сенсационной находкой.

На монетах изображен "Агнец Божий" – один из главных образов Книги Откровения. Он стоит над буквами Альфа и Омега – символами начала и конца, которые в христианской традиции означают абсолютную власть Бога над временем.

В тексте Откровения этот образ используется для обозначения Иисуса Христа как жертвы и одновременно победителя над смертью и злом.

Монеты как "божественная защита"

Артефакты были отчеканены примерно в 1009 году во время правления английского короля Этельреда II – в период постоянных нападений викингов.

По данным исследователей Национального музея Дании, такие монеты могли выполнять не только экономическую, но и сакральную функцию.

"Он приказал чеканить монеты с христианскими мотивами, которые должны были защищать англичан", – отметили в музее.

Впрочем, как иронично добавляют исследователи, это не помогло – викинги продолжали набеги и, вероятно, забирали монеты в качестве трофеев.

Как монеты оказались в Дании

Находки сделали кладоискатели в регионах Южная Ютландия и Ти.

Считается, что монеты могли быть похищены викингами во время рейдов на Англию и впоследствии привезены в Скандинавию. Там их могли использовать как украшения из-за необычной христианской символики.

Инспектор музея Гитте Тарнов Ингвардсон назвала находку парадоксальной. По ее словам, эти монеты объединяют сразу несколько исторических пластов – английское христианство, эпоху викингов и формирование датской государственности.

"Представьте, что такая маленькая монета содержит столько истории", – отметила она.

Что означает "Агнец Божий"

Образ "Агнца" происходит из Книги Откровения, которую, по преданию, написал апостол Иоанн во время изгнания на острове Патмос.

В тексте Агнец выступает как центральная фигура, открывающая "семь печатей" – символ раскрытия Божьего плана, суда и обновления мира.

Он одновременно изображается как жертва, судья и победитель, который приносит окончательную победу над злом и устанавливает новый порядок без страданий и смерти.

