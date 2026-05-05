В 'ПриватБанке' вырос доллар: актуальный курс валют на 5 мая

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 5 мая, вырос на 15 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,80 гривнии за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,65 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 51,81 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 5 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,00 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,46 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 5 мая, вырос на 12 копеек и составляет 44,27 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,18 гривиы за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: