Вышел новый официальный трейлер 'Одиссеи' (видео)

Премьера ленты будет летом.

Студия Universal Pictures показала новый официальный трейлер фэнтезийного боевика "Одиссея", который является адаптацией известной эпической поэмы Гомера.

Создатели фильма показали в ролике главных и новых персонажей, которых сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая, Шарлиз Терон и многие другие актеры.

"Фильм режиссера Кристофера Нолана "Одиссея" – это мифический боевик-эпос, снятый по всему миру с помощью совершенно новой технологии IMAX. Фильм впервые переносит основополагающую сагу Гомера на экраны IMAX и выйдет в кинотеатрах по всему миру17 июля 2026 года", – говорится в описании к трейлеру.

К слову, продюсерами "Одиссеи" являются Эмма Томас и Кристофер Нолан, а исполнительным продюсером стал Томас Хейслип. В центре сюжета – легендарный герой Одиссей, который после Троянской войны отправляется в опасное путешествие домой.

Напомним, ранее стало известно, что Кристофер Нолан столкнулся с критикой со стороны руководства Международного кинофестиваля Западной Сахары из-за съемок в оккупированном городе Дахла. Организаторы мероприятия советовали режиссеру исправить ситуацию.

