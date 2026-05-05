В США сомневаются, что Украина продержится без помощи дольше нескольких дней, – FP

Дефицит ракет Patriot и война с Ираном могут поставить под угрозу оборону Украины.

В Соединенных Штатах часть чиновников считает, что Украина не сможет продержаться даже несколько дней без международной военной помощи. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.

Ключевым элементом обороны Украины остаются ракеты для систем Patriot, которые позволяют перехватывать баллистические цели. Однако их остро не хватает. По оценкам европейских чиновников, Украине требуется до 2000 таких ракет ежегодно, тогда как за несколько лет Киев получил лишь около 600.

Кроме того, эффективность перехвата снизилась примерно до 25% из-за адаптации российских атак.

Ситуацию осложняет война с Ираном. По оценкам, США уже использовали почти половину своих запасов ракет Patriot для защиты от иранских ударов.

Это может еще больше ограничить возможности поставок в Украину, особенно с учетом других приоритетов – в частности, сдерживания Китая в Азии.

Проблемы с производством

Даже увеличение производства не решает проблему быстро. Новейшие ракеты PAC-3 MSE изготавливаются до 42 месяцев, а годовые объемы производства остаются ограниченными.

Альтернативные системы, такие как SAMP/T, также не способны полностью покрыть потребности Украины из-за низких темпов производства.

Администрация Дональда Трампа изменила подход к помощи: теперь ракеты продают союзникам по НАТО, которые передают их Украине в рамках программы PURL. В то же время вице-президент Джей Ди Венс ранее заявлял, что сокращение помощи Украине – один из шагов, которыми в Белом доме гордятся.

По данным источников, Вашингтон может использовать поставки вооружения как инструмент давления на Киев.

Европа пытается компенсировать

Европейские страны располагают финансовыми ресурсами для закупки оружия после утверждения масштабного пакета помощи.

Однако даже при наличии денег проблема остается – критически важные системы, такие как Patriot, доступны только в США.

Несмотря на пессимистические оценки отдельных американских чиновников, дипломаты признают: Украина неоднократно демонстрировала способность выстоять.

"Некоторые считают, что Украина не продержится и нескольких дней без поддержки. Но она уже много раз доказала, что с ней нужно считаться", – отметил один из европейских дипломатов.

Ранее министр обороны США Пит Хагсет заявил, что нынешние проблемы страны с военными запасами являются следствием действий предыдущей администрации. В частности, он отметил, что это касается решения экс-президента США Джо Байдена передать Украине оружие.

В то же время СМИ пишут, что военная поддержка Украины со стороны Запада заметно уменьшилась. Соединенные Штаты Америки, которые были крупнейшим донором помощи, не выделяли ничего с момента инаугурации Дональда Трампа.

