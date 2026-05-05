Понижение температуры и дожди: синоптик рассказала об изменении погоды в Украине

При этом речь идет не о похолодании, а о летних дождях.

Украинцев ждет некоторое понижение температуры и дожди. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила синоптик Наталья Диденко, отвечая на вопрос об ожидаемом понижении температуры в Украине.

Она рассказала, что в ближайшие дни, по крайней мере в первой половине недели, в Украине ожидается очень теплая погода с температурой воздуха +22°...+27°.

"8 мая в западных областях появится атмосферный фронт. Он принесет дожди, местами с грозами. Это уже такой процесс, немного даже похожий на летний, в связи с высокой температурой воздуха", – отметила Диденко.

В то же время 9-10 мая эти дожди могут распространиться на всю территорию Украины. Это будут типичные летние дожди.

"После прохождения этого атмосферного фронта, 9-10 мая, ожидается – не могу назвать это похолоданием – понижение температуры воздуха или ослабление этой уже такой необычной жары", – рассказала эксперт.

Она добавила, что это произойдет преимущественно в западных, северных областях и частично – в центральных. Юго-восток и восток останутся с теплой погодой.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что текущая неделя порадует украинцев летним теплом. В течение недели ожидается теплая погода, местами с кратковременными дождями и слабым ветром.

В целом, после длительного периода аномально холодной погоды, в Украине прогнозируется существенное повышение температуры, начиная с западных областей.

