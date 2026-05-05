Сасанчин планирует получить высшее образование: где хочет учиться 24-летний певец

Роман также объяснил, почему раньше не мог получить профильное образование.

Украинский певец и победитель вокального шоу "Голос страны" Роман Сасанчин поделился своими планами.

В частности, 24-летний артист признался, что хочет в ближайшее время поступить в высшее учебное заведение. Об этом Роман рассказал в проекте "Утро в большом городе".

"На самом деле, учиться я хотел еще до полномасштабного вторжения. Потом так сложилось, что война, семья, ребенок, и это не получилось просто в тот момент. Сейчас я планирую все же получить образование в своей сфере. Оно мне нужно не просто для галочки, а действительно необходимо для приобретения навыков и работы", – подчеркнул Сасанчин.

Певец также добавил, что пока выбирает между двумя профильными столичными вузами.

"В приоритете, как и у Поплавского, но больше почему-то мне все же душа лежит к университету имени Глиера", - отметил Роман.

Напомним, 44-летний студент Александр Педан честно ответил на замечание о броне от мобилизации. Ведущий сейчас учится в Украинском католическом университете (УКУ) по специальности "Публичное управление и администрирование".

