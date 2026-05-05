В Китае показали новейшую систему ПРО, способную сбивать спутники: есть важный нюанс

Для HQ-29 также заявлена способность перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Появилось видео с транспортировкой новейшей системы противоракетной обороны Китая HQ-29, способной сбивать спутники. Как отмечает украинский военный портал Defence Express, на видео, опубликованном в китайских соцсетях, можно заметить транспортировку 8 пусковых установок HQ-29, а также 16 ракет к ним.

Аналитики рассказали, что разработка HQ-29 продолжалась с начала 2000-х годов, впервые HQ-29 была официально представлена в сентябре 2025 года.

Новые опубликованные кадры перевозки HQ-29 показывают, что на вооружении Китая уже может быть как минимум две батареи этого комплекса. Официально о системе известно крайне мало, а большинство характеристик основано на внешних оценках.

Так, для HQ-29 называются следующие характеристики: дальность поражения – до 2 500 км, высота перехвата – до 850 км. Впрочем, согласно другим оценкам, высота перехвата может составлять от 150 до 600 км, что выглядит более правдоподобно. Скорость ракеты HQ-29 заявлена на уровне 6–10 Махов (7 350–12 250 километров в час).

"Такие характеристики действительно впечатляют, однако стоит подчеркнуть, что это лишь оценки, и реальные возможности могут быть совсем другими. Для HQ-29 декларируется возможность перехвата баллистических ракет (вероятно, в том числе межконтинентальных), гиперзвуковых ракет, а также спутников на низкой околоземной орбите", – отмечают аналитики.

Кроме того, отмечается, что если эти характеристики действительно соответствуют действительности, то они превышают даже заявленные для российской системы противоракетной обороны С-500. Она имеет максимальную дальность стрельбы якобы в 600 км, а также высоту перехвата до 200 км.

Как сообщалось, китайские военные начали использовать новые штурмовые вертолеты Z-20T в рамках боевой подготовки.

Во время тренировок отрабатывается обновленный формат действий: ускоренная посадка личного состава, скрытное продвижение на низкой высоте и высадка бойцов с помощью тросов в местах, где посадка невозможна.

Также Китай представил модернизированную крылатую ракету наземного назначения CJ-10 с дальностью поражения более 2000 километров, что существенно расширяет возможности Пекина для высокоточных атак на большие расстояния.

