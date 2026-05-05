Названы самые популярные бензиновые, дизельные и гибридные автомобили в Украине

Среди бензиновых автомобилей на первом месте оказался Hyundai Tucson.

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями заняли 58% рынка новых легковых автомобилей (год назад этот показатель составлял 56%). Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Наиболее популярными на украинском рынке оказались бензиновые автомобили - их доля в продажах новых машин достигла 39%, тогда как год назад она составляла 36%. Доля гибридных автомобилей выросла с 29% до почти 33%.

Доля дизельных автомобилей составила 19% (в апреле 2025 года она достигала 20%). Доля электромобилей сократилась с 15% до 9%. На автомобили с ГБО, как и год назад, приходилось менее 1% продаж новых авто.

Самыми популярными моделями оказались:

Среди бензиновых автомобилей - Hyundai Tucson;

Среди гибридов - Toyota RAV4;

Среди дизельных - Renault Duster;

Среди электромобилей - BYD Leopard 3;

Среди автомобилей с ГБО - Hyundai Tucson.

Ранее стало известно, что в апреле в Украине было продано около 6,2 тысячи новых легковых автомобилей.

Наибольшим спросом среди них пользовался компактный кроссовер Renault Duster, который уже длительное время остается одним из бестселлеров рынка новых легковых автомобилей. Также в тройку лидеров вошли Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.

А еще раньше были названы самые популярные в Украине бренды новых автомобилей. В тройку лидеров вошли Toyota (лидер списка), Renault и Škoda. Неплохие показатели демонстрирует китайский BYD, который оказался на четвертой позиции.

