Насколько высока вероятность перемирия 9 мая, - ответ эксперта

Нынешняя позиция РФ в отношении переговоров делает невозможным установление подлинного перемирия.

Позиция России, заключающаяся в нежелании договариваться напрямую с Украиной, а только с США о перемирии 9 мая в войне против Украины, свидетельствует о том, что никакого настоящего перемирия не будет. Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире Радио NV.

В частности, он проанализировал, согласятся ли российские захватчики уже в ближайшую ночь прекратить огонь после заявления президента Украины Владимира Зеленского.

"Вероятность очень низкая. Президент Зеленский, в том числе, говорил, что это немного странно: война России ведется против Украины, а о перемирии почему-то Россия договаривается с Соединенными Штатами. Россияне поступают так, потому что хотят показать, что мы не являемся самостоятельной страной, что якобы они будут договариваться с теми, кто нами извне "руководит", как они это рассказывают", – сообщил Гетман.

Видео дня

В то же время он отметил, что Украина, как страна, страдающая от агрессии, предлагает перемирие.

В этой связи, по его мнению, если россияне согласятся на перемирие с Украиной, то это будет противоречить российскому видению о "внешнем управлении" и несамостоятельности Украины. "Это как-то не складывается", – добавил Гетман.

По его словам, россияне хотят договариваться с американцами, а на самом деле нужно договариваться с Украиной, которая будет предлагать условия перемирия. Поэтому, если россияне пойдут на такие договоренности с нашим государством, это будет выглядеть как слабая позиция для администрации президента США Дональда Трампа.

"Если россияне не пойдут на это, продолжая гнуть свою линию, что здесь всем управляют Соединенные Штаты, тогда никакого перемирия не будет", – подчеркнул Гетьман.

Также, комментируя тему парада 9 мая в Москве, эксперт предположил, что украинские дроны могут прилететь без взрывчатки. Например, над парадом могут летать дроны с украинскими флагами и разбрасывать листовки с определенными посланиями.

"Атака 9 мая именно на Москву – это скорее политическая составляющая, и она важна", – считает Гетман.

Перемирие между РФ и Украиной: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 мая Министерство обороны России в одностороннем порядке объявило о введении перемирия на 8-9 мая 2026 года для празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. При этом РФ пригрозила нанести удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

Ранее Зеленский раскритиковал предложенное Владимиром Путиным трехдневное перемирие на 9 мая и настаивал на прекращении огня на 30 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: