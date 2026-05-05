В Украине подорожал доллар: актуальный курс валют в обменных пунктах и банках

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 5 мая, вырос на 12 копеек и составляет 44,27 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,18 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,75 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 5 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,00 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,46 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 14 копеек.

Гривня в апреле ослабла по отношению к доллару и евро, однако в мае ожидается относительная стабильность курса с умеренными колебаниями в пределах 43,75–44,75 грн за доллар, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Евро, по словам эксперта, останется более волатильным и может находиться в диапазоне 51–52,5 грн.

