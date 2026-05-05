Укргидрометцентр сообщил об изменении погоды уже в ближайшие дни

В Украине будет тепло, но местами усилится ветер и пройдут дожди.

На выходных в Украину начало поступать долгожданное тепло. В ближайшие несколько суток также будет тепло и сухо благодаря области повышенного давления, которая распространится с Балкан и Черного моря, однако постепенно погода изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Однако днем в четверг атмосферные фронты с запада вызовут в западных областях кратковременные дожди. Местами грозы и усиление ветра до 15-20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Также 8 мая в западных, северных, северных Одесской, Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Что касается температуры, то ночью в большинстве областей она будет в пределах +10°...+15°, а днем +22°...+27°. Сегодня, 5 мая, в восточных, южных и большинстве центральных областей еще будет +19°...+24°.

Ветер в ближайшее время будет 5-10 м/с, а 6-7 мая днем на западе страны местами порывы достигать 15-20 м/с.

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура в восточных, южных и большинстве центральных областей +19°...+24°, на побережье морей и в Крыму +13°...+18°. На остальной территории воздух прогреется до летних +22°...+27°.

