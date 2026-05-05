Погода в Днепре порадует летними +26°: когда будет теплее всего (график)

На этой неделе в Днепре ожидается прекрасная погода. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"На этой неделе продолжится влияние антициклона, поэтому погода будет солнечной и сухой", – говорят синоптики.

Только в воскресенье, 10 мая, ожидается небольшой кратковременный дождь

Ветер в ближайшие дни будет слабым, преимущественно юго-западного направления.

Холодный воздух уже отступил, а с запада Европы в Днепропетровскую область распространилась теплая воздушная масса. В начале недели ночью еще местами будут сохраняться заморозки в воздухе. В дальнейшем они отступят, и произойдет постепенное повышение температуры. Ночью термометры будут показывать +7°...+12°, а днем воздух постепенно прогреется до +21°...+26°. Теплее всего будет 7 и 8 мая.

Погода в Днепре и Днепропетровской области – прогноз на 5 мая

В Днепропетровской области во вторник ожидается небольшая облачность. По данным синоптиков, осадков не будет. Ветер северо-восточный, скорость 5-10 м/с. По области воздух прогреется до +19°...+24°, а в Днепре термометры покажут +21°...+23°.

