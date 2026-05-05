Часть оборудования на ЗАЭС вышла из строя в результате российской атаки, - МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов.

В результате российской атаки 3 мая была повреждена часть оборудования Лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, сообщило МАГАТЭ в X.

Как сообщили в агентстве, группа экспертов МАГАТЭ посетила лабораторию ЗАЭС на следующий день после того, как станция подверглась атаке беспилотника.

"Эксперты зафиксировали повреждение части метеорологического оборудования лаборатории, которое больше не функционирует", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности. Он призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных установок, чтобы избежать рисков катастрофы.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 3 мая, беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля вблизи Запорожской АЭС. По данным МАГАТЭ, по состоянию на 3 мая информации о пострадавших не поступало.

Еще раньше, 27 апреля, беспилотник попал в транспортную мастерскую вблизи территории ЗАЭС. По информации МАГАТЭ, в результате удара погиб водитель.

За день до этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду на достижение в ближайшее время перемирия между Украиной и РФ вблизи Запорожской АЭС. Это необходимо для ремонта основной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", которая питает станцию.

