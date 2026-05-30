Уберите эти гаджеты подальше от роутера, если хотите, чтобы Wi-Fi работал лучше

В эпоху, когда почти каждое устройство в доме зависит от стабильного интернета, даже небольшие падения скорости могут мешать работе, стримингу и загрузке файлов.

Многие пользователи даже не догадываются, что скорость Wi-Fi в их доме может падать не из-за провайдера или старого роутера, а из-за обычных бытовых устройств, расположенных слишком близко к маршрутизатору.

Эксперты BGR отмечают, что целый ряд гаджетов способен создавать помехи сигналу Wi-Fi, особенно в диапазоне 2,4 ГГц. В числе главных "вредителей" – радионяни, Bluetooth-колонки, камеры видеонаблюдения, смарт-телевизоры и даже элементы умного дома.

Проблема заключается в том, что многие бытовые гаджеты либо используют те же частоты, либо создают электромагнитные помехи, которые ухудшают стабильность сигнала. Когда такие устройства находятся рядом с роутером, начинаются задержки, падение скорости и нестабильное подключение. При этом даже несколько устройств в одной зоне способны заметно ухудшить ситуацию.

Видео дня

Отдельную проблему создают устройства умного дома и камеры безопасности, которые постоянно передают данные в "облако". Они могут дополнительно нагружать сеть, из-за чего другие гаджеты начинают работать медленнее, а видео и игры – подтормаживать.

Телевизоры и Bluetooth-устройства также могут усиливать уровень помех, если находятся вплотную к роутеру. В таких случаях помогает простое решение – отодвинуть устройства на несколько метров или подключить часть техники через Ethernet-кабель.

Что еще делать, если Wi-Fi работает плохо

Эксперты подчеркивают, что в большинстве случаев проблему можно решить без покупки нового оборудования или смены интернет-тарифа. Достаточно правильно разместить роутер и убрать потенциальные источники помех на несколько метров.

Оптимальное расположение Wi-Fi-роутера – ближе к центру помещения, на некоторой высоте от пола и подальше от массивных стен, особенно в углах комнаты. Хорошим вариантом также станет коридор: в этом случае сигнал равномернее распределяется по квартире, а между маршрутизатором и устройствами обычно оказывается не более одной стены.

Дополнительно помогает смена Wi-Fi канала. В многоквартирных домах соседские роутеры часто "забивают" один и тот же канал, создавая помехи. Поскольку большинство роутер по умолчанию работают в диапазоне с 1 по 9, рекомендуется изменить номер канала на 10, 11 или 12.

Ранее эксперты назвали пять скрытых возможностей Wi-Fi роутера, которыми никто не пользуется. Современный роутер – это не просто "раздатчик интернета", а полноценный центр управления сетью.

Также пользователям рассказывали, как правильно должны стоять антенны у роутера – и как избавиться от "мертвых зон" в квартире или доме.

Вас также могут заинтересовать новости: