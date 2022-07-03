Эта заметка в первую очередь пригодится владельцам ультрабуков с малым объемом памяти.

Со временем системный диск, на котором установлена Windows, забивается. Мало кто осознает, сколько всевозможных логов и ненужных файлов оставляют после себя каждый посещенный ресурс, каждая запущенная утилита или установленный апдейт.

Рассказываем, какие файлы и папки можно удалить, не сломав при этом компьютер. Эта заметка в первую очередь пригодится владельцам ультрабуков с малым объемом памяти.

Временные файлы Windows

Путь: C:\Windows\Temp

Здесь хранятся разные данные, которые Windows в одно время использовала для оптимизации своей работы, но потом в них пропала надобность. Как правило, система самостоятельно наполняет и очищает эту папку, однако если у вас недостаточно места на диске и вам нужно его срочно освободить, смело удаляйте все файлы из папки Temp.

Если там будет находиться что-то важное, тогда система снова загрузит эти файлы, когда обнаружит, что они отсутствуют.

Файл гибернации

Путь: C:\hiberfil.sys

Windows сохраняет в этот файл содержимое оперативной памяти ПК, когда он переходит в режим глубокого сна – гибернации. Это полезно для ноутбуков и тех девайсов, которые нужно часто включать и выключать.

Однако если вы не используете спящий режим, файл гибернации вам никакой пользы не несет. Чтобы удалить его:

Выполните комбинацию Win + X и кликните в появившемся меню пункт "Windows PowerShell (администратор)". Введите команду "powercfg.exe /hibernate off". Перезагрузитесь – и система избавиться от лишних файлов самостоятельно.

Папка Windows.old

Путь: C:\Windows.old

Всякий раз, когда вы обновляетесь до свежей версии Windows, предыдущая версия сохраняется в папке Windows.old. Это нужно для того, чтобы в случае чего откатится до старой версии.

Однако если вам хорошо живется с текущей версией системы и все работает без нареканий, можно спокойно избавляться от этой папки. Порядок действий аналогичен с "гибернацией", но в данном случае необходимая команда – rd /s /q c:windows.old.

LiveKernelReports

Путь: C:\Windows\LiveKernelReports

В этой папке содержатся отчеты ошибок в системе, которые ведет Windows. Папка сама по себе полезная, но если ваш компьютер работает без нареканий и проблем с ним не возникает, надобности в ней как таковой нет.

Поэтому спокойно выделяйте в папке LiveKernelReports файлы в формате DMP (остальное не трогайте) и сносите их.

SoftwareDistribution

Путь: C:\Windows\SoftwareDistribution

Все обновления Windows загружаются в эту папку перед установкой. Как правило, она заполняется и аннулируется без участия пользователя.

Впрочем, бывают случаи, что апдейты системы зависают и перестают устанавливаться должным образом. В результате прогресс обновления стопорится, а SoftwareDistribution распухает порой до гигабайтов.

Нажмите комбинацию Win + X и кликнете в появившемся меню пункт "Windows PowerShell (администратор)". Введите команды ниже в хронологической последовательности, нажимая после каждой Enter:

net stop wuauserv

net stop cryptSvc

net stop bits

net stop msiserver

Эти команды остановят службу обновления, чтобы она не мешала удалению папку. Далее откройте SoftwareDistribution, сотрите все содержимое и снова запустите в PowerShell команды:

net start wuauserv

net start cryptSvc

net start bits

net start msiserver

После этого обновление перестанет зависать.

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