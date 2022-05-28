Речь идет о стикерах для рабочего стола, которые обычно можно увидеть в мессенджерах.

В рамках новой версии Windows 11 22H2 Microsoft привнесла новые способы настройки "операционки" по своему вкусу. В частности, речь идет о стикерах для рабочего стола.

Об этом сообщает новостной портал WindowsLatest.

Как следует из названия, нововведение позволяет пользователям кастомизировать свой рабочий стол с помощью стикеров. На выбор есть различные объекты, животные и даже аниме-персонажи. Стикеры можно размещать поверх обоев рабочего стола, и они не исчезнут при смене обоев.

К слову, пока стикеры выполняют только эстетическую функцию и не предлагает никаких дополнительных "фишек".

Напомним, релиз Windows 11 состоялся в октябре 2021 года. Новая система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно.

В феврале разработчики выпустили первое крупное обновление для W11. В нем исправили некоторые неполадки, обновили штатные приложения, а также добавили долгожданную поддержку Android-приложений.

В планах у Microsoft больше экспериментировать с необычными функциями "одинадцатки". Канал Dev Channel станет "местом для инкубации новых идей". Здесь будет вестись работа над долгосрочными задачами и осуществляться контроль состояния отдельных функций.

Вас также могут заинтересовать новости: