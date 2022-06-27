Рассказываем о главных фишках платной подписки "Телеграма", а также разбираемся, стоит ли за это платить.

Накануне команда Telegram внедрили платную премиум-подписку в свой сверхпопулярный мессенджер. На запуске она была доступна лишь "яблочным" пользователям, теперь же оформить Telegram Premium могут и владельцы Android-устройств.

Как пишут сами разработчики в своем блоге, Premium подписка – в первую очередь способ поддержки развития мессенджера. Она предлагает доступ к дополнительным фишкам для одних, но в то же время не мешает остальным.

Что дает платная подписка "Телеграма"

Премиум-пользователи получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, доп. стикеры и реакции, возможность расшифровки войсов в текст и смены дефолтной иконки приложения на эксклюзивные.

Также отдельно выделим увеличение скорости загрузки содержимого в мессенджере. Премиальные пользователи могут загружать нужные файлы в кеш приложения в разы быстрее, нежели пользователи без подписки – им будет отдаваться приоритет при скачивании.

Вместе с тем после оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты увеличиваются вдвое:

количество каналов и супергрупп в подписках (500 —> 1000);

количество сохраненных GIF (200 —> 400).

количество чатов в папке (100 —> 200);

количество папок с чатами (10 —> 20);

количество публичных ссылок для каналов и супергрупп (10 —> 20)

количество закрепленных диалогов (5 —> 10);

количество избранных стикеров (5 —> 10);

и многое другое.

Как оформить Telegram Premium

Обновите приложение "Телеграма" для iOS и Android до актуальной версии 8.8;

После чего в разделе "Настройки" вы найдете вкладку Telegram Premium;

В этом же окне можно более подробней ознакомиться с платными "фишками" мессенджера;

Для украинских пользователей подписка обойдется в $5,99 (178 грн) в месяц. Точная дата запуска Telegram Premium для Windows и macOS будет сообщена дополнительно.

Стоит ли за это платить

Только если хочется поддержать разработчиков. В сопоставлении с другими популярными подписками, Телеграм премиум кажется скудным, поскольку не предоставляет набор услуг экосистемы, а лишь приятные бонусы внутри одного сервиса. Кроме того, мессенджер Дурова и в бесплатной форме работает без нареканий.

Другими словами, это одна из тех вещей, без которой и так все работает отлично, а с ней еще лучше. Стоит ли это "еще" 180 грн в месяц – уже за вами.

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