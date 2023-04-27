Дебютировать эта разработка может в ближайшее время, предположительно, уже в Galaxy S24 Ultra.

Samsung планирует использовать технологию, применяемую в электромобилях, для увеличения времени автономной работы своих флагманских устройств. Речь идет об особом методе "укладки" аккумулятора, пишут СМИ.

Первым гаджетом с такой "укладкой" может стать Galaxy S24 Ultra, который выпустят в следующем году. Емкость его аккумулятора составит 5 000 мАч, к нему Samsung может добавить на 10% больше емкости при той же площади, используя новую технологию электрических элементов.

При этом, отмечается, что первопроходцем Samsung здесь не станет. Аналогичный подход использует и прямой конкурент южнокорейской фирмы в лице LG. Хотя пока неясно, в каких именно гаджетах. В 2021 году LG закрыла подразделение смартфонов.

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Слухи также указывают, что наряду с улучшенной автономностью в следующем флагмане Samsung стоит ожидать самый мощный процессор. В тестах еще неанонсированный Exynos 2400 обходит Snapdragon 8 Gen 3 и на равных конкурирует с A16 Bionic.

В Galaxy S24 Ultra будет меньше камер, чем в S23 Ultra

Ожидается, что грядущий флагман Galaxy S24 Ultra получит на одну камеру меньше, чем его предшественник, таким образом оставив на заднем модуле только три камеры. Источник отмечает, что в Samsung решили полагаться на программное обеспечение для оптимизации качества съемки.

Galaxy S24 Ultra предложит пользователям основную камеру с переменной апертурой, сверхширокоугольный датчик и телеобъектив с переменным оптическим зумом от 3x до 10x. А уже в Galaxy S25 Ultra должен появиться новый 200-Мп сенсор с уймой передовых технологий.

Ранее УНИАН уже писал, что Samsung переносит в свои недорогие смартфоны одну из фишек флагманских моделей – но для потребителей это не хорошие новости. Отныне недорогие устройства бренда не будут иметь зарядное устройство в комплекте. Первым с "тонкой" коробкой стал Galaxy A14.

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