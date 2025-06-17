У Трампа будет больше возможностей с авианосцем Nimitz под рукой.

В ответ на угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ираном Соединенные Штаты концентрируют свои самые мощные военные силы в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM). На Ближний Восток направляются сразу два американских авианосца - "Карл Винсон" и "Нимиц", пишет экс-офицер Королевского флота Том Шарп для The Telegraph.

Каждая авианосная ударная группа (АУГ) - это комплексная боевая структура, построенная вокруг атомного авианосца, на борту которого находятся 65-70 боевых самолетов, включая истребители F/A-18 Hornet и новейшие F-35C. Их сопровождают эсминцы класса "Арли Берк", крейсеры "Тикондерога" или дополнительные эсминцы, а также ударные подводные лодки с ракетами "Томагавк".

"Эти корабли формируют оборонительный "пузырь", устойчивый даже к гиперзвуковому оружию, и способны наносить точечные удары по береговым целям на тысячи километров", - пишет Шарп.

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Авианосец "Карл Винсон" уже присутствует в регионе, осуществляя воздушные операции против хуситов. Тем временем "Нимиц" направляется со стороны Филиппин через Малаккский пролив, вероятно, к Ормузскому проливу - критическому пункту для мировых энергетических потоков.

Американские аналитики не исключают, что Иран может попытаться оспорить контроль над Ормузским проливом путем ограниченных военных действий: высадок, захвата судов или ракетных атак. Однако полное закрытие пролива считается маловероятным из-за зависимости от него таких стран, как Китай, Индия и сам Иран.

Для сдерживания потенциальной угрозы США также развернули на острове Диего-Гарсия стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, вооруженные глубокопроникающими боеприпасами - единственным в мире оружием, способным уничтожить глубокие иранские ядерные объекты.

США демонстрируют силу

Как сообщал УНИАН, президент Дональд Трамп поддержал действия Израиля в отношении Ирана. Он предложил дипломатическое урегулирование конфликта через новую ядерную сделку. ООН, ЕС и Китай призывают к немедленному прекращению огня.

На фоне обострения Соединенные Штаты активизируют военное присутствие в Европе. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США, в Европу переброшено более 30 самолетов-заправщиков для потенциального участия в операциях на Ближнем Востоке.

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