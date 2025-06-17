Президент подчеркнул, что российский диктатор хочет войны и в дальнейшем.

Более 440 дронов и 32 ракеты Россия запустила по Украине - один из самых страшных ударов по Киеву. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине.

"Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина", - отметил он.

По его словам, есть регулярные доклады министра внутренних дел Клименко и военных командующих по ситуации после массированного российского удара.

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"Сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их, сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. В целом повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время 15 погибших людей", - заявил он.

Зеленский отметил, что такие атаки - "чистой воды терроризм" и весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как реагируют на террористов. Президент Украины подчеркнул:

"Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в результате российской атаки дронами и ракетами, повреждены многоквартирные дома, общежития, детский сад.

"В Киеве, в Соломенском районе частично разрушен дом с 1 по 9 этаж. Под завалами еще могут быть люди. Спасатели работают на месте, чтобы оказать помощь пострадавшим", - отметил он.

Отметил, что по состоянию на сейчас известно о 15 погибших в результате российской атаки, среди них гражданин США.

"Около 75 раненых, в том числе почти 60 в Киеве, среди них дети", - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что действия России не имеют ничего общего с желанием мира. Он подчеркнул:

"Ежедневно агрессор продолжает убивать. Мир должен на это реагировать. Санкциями и увеличением помощи Украине. Надо усиливать давление, чтобы принудить Россию к прекращению огня".

Председатель КМВА Тимур Ткаченко отмечает, что уже известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев, из них 59 - госпитализированы.

"Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Проверяем. На местах еще продолжаются спасательные работы, люди продолжают обращаться за помощью. К сожалению, число пострадавших может расти", - написал он.

Ткаченко сообщил о 14 погибших в Киеве.

"По погибшим - по состоянию на сейчас 14, но продолжается разбор завалов, в частности на месте уничтоженного россиянами подъезда многоэтажки в Соломенском районе", - отмечает он.

Удар РФ 17 июня

Российские войска в ночь на 17 июня нанесли массированный удар по Киеву ракетами и беспилотниками. В Соломенском районе в девятиэтажном жилом доме обрушился один из подъездов - по данным главы МВД Украины Игоря Клименко, в него попала баллистическая ракета. Всего в городе в результате обстрела, по предварительным данным, погибли 14 человек. Разбор завалов продолжается, власти опасаются, что количество погибших может возрасти.

В Одессе под завалами нашли тело погибшей 60-летней женщины. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины, отметили в ОГА. Из-за российского обстрела в городе в целом пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка.

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