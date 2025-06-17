Россия хочет давить на гражданское население на фоне мирных переговоров, считает Михаил Жирохов.

Атака россиян в ночь на 17 июня, во время которой были убиты и ранены гражданские - это классическая тактика Москвы. Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Стандартная российская тактика запугивания гражданского населения. И то, что они били по гражданским объектам - это целенаправленно. Они сейчас пытаются любым образом уменьшить поддержку армии, моральный дух. Чтобы украинское общество было готово к любым переговорам с любым результатом. Только для того, чтобы эти удары прекратились", - сказал Жирохов.

Он добавил, что эта тактика россиян с принуждением к переговорам не нова, они ранее использовали ее во время войны в Чечне и Сирии.

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"Поэтому, к сожалению, такие удары будут продолжаться и в дальнейшем", - добавил Жирохов.

Ночная атака РФ: что известно

В ночь на 17 июня российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине. Основой целью врага стал Киев, по которому оккупанты запустили почти 200 воздушных целей. В частности, россияне атаковали столицу 175 БПЛА, 14 крылатыми ракетами и по меньшей мере двумя баллистическими. В результате атаки есть погибшие и раненые.

В частности одна из российских ракет попала в многоэтажку в Соломенском районе Киева. По данным главы МВД Игоря Клименко, ракета попала в дом, пройдя через все этажи, включая подвал.

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