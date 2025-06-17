Ранее в российских "Шахедах" были двигатели из Ирана и Китая.

Российские оккупанты максимально локализовали производство "Шахедов" и "Гераней". Поэтому война между Израилем и Ираном вряд ли повлияет на возможности атак РФ беспилотниками по Украине. Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Если на первых двигателях была маркировка иранская, потом китайская. То сейчас те, что сбиты - эти двигатели идут совсем без маркировки. И специалисты, привлеченные к сбору трофейной техники, говорят, что это свидетельствует о том, что эти двигатели собираются или даже изготавливаются в России", - рассказал Жирохов.

Он предположил, что Россия может до сих пор получать незначительное количество БПЛА из Ирана. Однако это количество вряд ли существенно влияет на возможности РФ бить по Украине.

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"Это очень маловероятно, что такое количество иранцы могут кроме обеспечения собственных нужд также передавать в Россию. Поэтому удары по Ирану вряд ли могут отразиться на количестве дронов, которые производит РФ", - добавил Жирохов.

Российские "Шахеды": важные новости

Как сообщал УНИАН, накануне дроны поразили завод по производству "Шахедов" в городе Елабуга в российском регионе Татарстан. Впоследствии местные каналы публиковали видео с дымом на горизонте.

В ночь на 17 июня российские оккупанты в очередной раз использовали "Шахеды" для удара по Украине. По данным главы Киевской МВА Тимура Ткаченко, только по Киеву оккупанты запустили 175 БПЛА. Также для атаки по столице захватчики применили крылатые ракеты и баллистику.

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