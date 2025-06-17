В Киеве сегодня, 17 июня, ограничили движение транспорта по некоторым улицам. Решение принято в связи с ликвидацией последствий ночной российской ракетно-дроновой атаки.
Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале обратилась к водителям с просьбой заранее планировать свой маршрут с учетом того, что движение по следующим улицам перекрыто:
- ул. Вацлава Гавела;
- проспектом Воздушных Сил на участке от перекрестка с улицей Волынской до Жулянского путепровода;
- ул. Бориспольской на участке от улицы Ялтинской до улицы Старобориспольской;
ул. Вячеслава Черновола;
ул. Сырецкой;
ул. Николая Василенко.
Отмечается, что по прилегающим улицам движение транспорта затруднено.
В свою очередь "Киевпастранс" сообщил новые временные маршруты общественного транспорта.
Так, из-за повреждения контактной сети временно приостановили движение трамваев №15 и №22.
Автобусы №51, №63 и №115 сейчас курсируют по следующему маршруту:
- от станции метро "Лыбедская" до улицы Привокзальной;
- от улицы Космонавта Поповича до улицы Привокзальной
- от Контрактовой площади до улицы Привокзальной.
Автобус №14Т движется от Контрактовой площади до улицы Василенко, далее дорога перекрыта.
Автобус №72 - по улицам Куреневской, Кирилловской и далее по маршруту, минуя Сырецкую улицу.
Движение по проспекту Воздушных сил в направлении аэропорта перекрыто. Автобусы №78 едут только до Кольцевой дороги.
Из-за перекрытого движения на Черновола автобусы №75 разворачиваются на Кольцевой дороге.
Ночная атака РФ 17 июня - главная информация
В ночь на 17 июня российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине. Основной целью атаки был Киев. По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за вражеской атаки в Киеве пострадало 55 человек. Спасатели сообщают о смерти еще 14 горожан.