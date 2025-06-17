На этой неделе ожидаются комфортные температуры, местами даже будет свежо.

Жаркой погоды в Украине на этой неделе не ожидается, под влиянием атмосферных фронтов погода будет неустойчивая. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"Эта неделя у нас пока будет в достаточно комфортных температурных условиях. Возможно, даже немного свежее в некоторых регионах... Погода будет неустойчивая - под влиянием атмосферных фронтов, которые будут перемещаться через нашу территорию 17 и 19 числа. И потом еще, возможно, и в конце недели - в пятницу-субботу также", - сказала она.

Эти фронты будут поступать к нам с северо-запада и продвигаться на юго-восток. Периодически они будут вызывать кратковременные, преимущественно небольшие, дожди.

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"Будет определенное колебание давления и температурных показателей также. Особенно в дневные часы это будет ощущаться, температурные колебания. В западных и северных областях", - рассказала Птуха.

Температурные показатели ночью составят +12°...+17°, на побережье морей - до +21°; в дневные часы +23°...+29°.

"А вот 17-го и 19-го числа в западных и северных областях - свежее, скажем так, +20°...+25°. За счет тех фронтов", - сказала синоптик.

Днем 17 июня в северных, центральных и восточных областях будут небольшие кратковременные дожди.

"18 июня этот фронт, остаточные процессы, будут по востоку страны и в Приазовье. А 19-го числа следующий атмосферный фронт уже снова днем в Украине обусловит кратковременные дожди и грозы. Кроме южной части. А остальная территория пока остается без осадков", - отметила Птуха.

Кроме того, она сообщила, что ветер ожидается преимущественно северо-западный, ощутимый, 7-12 метров в секунду.

Погода на лето 2025 года

Как сообщалось, ранее Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины отметила, что ближайшие месяцы в Украине будут засушливыми, а в целом нынешнее лето будет жарким.

Так, средняя температура летом ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Особенно засушливыми будут июль и август.

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