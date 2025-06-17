Китай разворачивает БПЛА-'матку' с роем дронов для вероятного нападения на Тайвань, - The Times

Он может перевозить до шести тонн вооружения или около сотни дронов с барражирующими боеприпасами.

Китай готовится осуществить первый запуск "Цзю Тянь" - беспилотного летательного аппарата нового поколения, способного запускать десятки меньших дронов на базе искусственного интеллекта. Аппарат, что в переводе означает "высокое небо", может совершить прорыв в тактике "роевого" нападения и может радикально изменить баланс сил, особенно в регионе Тайваньского пролива, пишет The Times.

"Цзю Тянь", впервые представленный в ноябре на авиашоу в Чжухае, способен летать на высоте до 15 000 м и покрывать расстояние более 6500 км. Он может перевозить до шести тонн вооружения или около сотни "барражирующих боеприпасов" - дронов-камикадзе, которые обнаруживают и атакуют цели автономно.

Главная инновация - способность запускать "рой" дронов, которые будут действовать слаженно через сеть искусственного интеллекта, передавая информацию друг другу и меняя траектории в реальном времени для избежания ПВО.

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Параллельно другие страны также продвигаются в сфере беспилотных платформ. Южная Корея представила модель беспилотного авианосца HCX-23, разработанного Hyundai Heavy Industries. Его цена будет как минимум на 1 миллиард долларов ниже, чем традиционные авианосцы с пилотируемыми самолетами.

Иран также не отстает: в феврале ввел в действие судно IRIS Shahid Bagheri - дрон-носитель, переоборудованный из гражданского судна.

Китай может напасть на Тайвань - что известно

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью и не исключает применения силы для его "воссоединения". Напряжение возросло после визита на остров западных политиков и постоянной поддержки США. Пекин все чаще проводит масштабные военные учения возле острова, имитируя морскую блокаду и вторжение.

В ответ Тайвань модернизирует свою армию, а США поставляют ему современное вооружение, включая системы ПВО, F-16 и противокорабельные ракеты.

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