Ранее СМИ сообщали, что Трамп должен был встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит "Большой семерки" в Канаде на фоне обострения ситуации на Ближнем востоке. Как пишет CNN, первоначально об этом сообщила пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп прекрасно провел день на саммите G7, даже подписал важное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером (в ночь на 17 июня по киевскому времени) уедет после ужина с главами государств".

При этом Трамп должен был уехать из Канады во вторник после пресс-конференции.

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Позже Трамп подтвердил, что ему нужно вернуться в Вашингтон "как можно скорее", чтобы справиться с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

"Я должен вернуться. Очень важно… Вы, вероятно, видите то, что вижу я. И мне нужно вернуться как можно скорее".

Госсекретарь Марко Рубио также возвращается в Вашингтон вместе с Трампом.

Также CNN сообщает, что Трамп поручил членам своей команды попытаться встретиться с иранскими официальными лицами как можно скорее, чтобы определить, серьезно ли Тегеран относится к дипломатии для разрешения своего конфликта с Израилем.

Саммит G7 - новости

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время саммита "Большой семерки" в Канаде.

Тем временем, Трамп перед саммитом Группы семи (G7) в Канаде подчеркнул, что исключение РФ из G8 было ошибкой.

Он также заявлял, что российский лидер Владимир путин предложил свое посредничество в разрешении конфликта между Израилем и Ираном.

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