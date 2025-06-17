Россия использует смесь настоящих ударных дронов и обманок, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО, перемежая их трудноперехватываемыми ракетами, запускаемыми с самолетов и кораблей.

За первые две недели июня Россия направила против Украины столько же ударных беспилотников большой дальности, сколько и за все месяцы прошлого года, что истощает противовоздушную оборону страны и подрывает попытки Дональда Трампа заключить мирное соглашение. Как пишет The Wall Street Journal, по данным Центра информационной устойчивости (CIR), Россия запустила более 20 000 ударных и ложных беспилотников в 2025 году.

"Значительное увеличение общего числа запусков беспилотников практически пытается перегрузить украинскую противовоздушную оборону. И это означает более высокую вероятность того, что они действительно попадут в цель", — сказал следователь CIR Кайл Глен.

При этом, как отмечает аналитик Омар Аль-Гусби, Россия, вероятно, поняла опасность зависимости от производства дронов в Иране, поэтому решила купить технологию у Тегерана и производить оружие самостоятельно.

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"Это довольно дешевая, массово производимая платформа с чрезвычайно большой дальностью действия. У иранцев была система вооружения, которая идеально подходила для нужд России", — сказал он.

При этом, как отмечает WSJ, Украина имеет ограниченное количество систем ППО Patriot, к тому же боеприпасы могут стоить миллионы долларов за заряд. Хотя Украина по-прежнему получает оружие из помощи США, одобренной администрацией Байдена, новых поставок не поступает.

"Россия, тем временем, использует комбинированные атаки, чтобы усилить ущерб. Она использует смесь ложных и настоящих ударных дронов, пытаясь перегрузить систему ПВО, перемежая их трудноперехватываемыми ракетами, запускаемыми с самолетов и кораблей", - пишет издание.

При этом РФ также совершенствует антенны и технологии наведения, которые усложняют их перехват с помощью средств РЭБ. Кроме того, дроны запрограммированы на полет на высоте более мили, что ставит их вне досягаемости украинских мобильных подразделений ПВО, вооруженных пулеметами, отмечается в статье.

Украина также использует комбинацию различных видов оружия в отражении атак, пишет WSJ. Помимо средств радиоэлектронной борьбы и мобильных групп, она иногда задействует истребители F-16 для сбивания ударных дронов над районами с меньшим покрытием противовоздушной обороны. Немецкие системы Gepard и Iris-T помогают защищаться от ракет. Для баллистических ракет, таких как поставляемые Северной Кореей, Украина использует системы Patriot.

Кроме того, отмечается в статье, Украина придерживается философии "стрелять в лучника, а не в стрелу". Так, украинские беспилотники наносят удары по целям глубоко на территории России, в частности, недавно был атакован завод в российском регионе Татарстан, где производятся беспилотники Shahed – в третий раз за последние несколько месяцев.

"Мы защищаемся всеми возможными способами", — сказал спикер украинских ВВС Юрий Игнат. "Мы хотим создать своего рода щит, зонтик, который защитит Украину от территории России и, надеемся, Беларуси".

При этом перехваченные дроны также могут представлять опасность, указывает WSJ:

"Они могут взорваться в небе, разбросав осколки во все стороны, или упасть на землю, где взрывные боеголовки могут взорваться в любом месте, угрожая домам, инфраструктуре и людям".

Атаки России - последние новости

В ночь на 17 июня Россия атаковала Украину сотнями дронов и десятками ракет. В Киеве одна из ракет попала в 9-этажку и разрушила целый подъезд до основания. В результате атаки известно уже о 15 погибших и около 100 раненых.

Также россияне атаковали дронами Одессу, в городе масштабные разрушения. Сейчас известно об одной погибшей женщине и 17 раненых.

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