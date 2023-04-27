Чемпионом "автономности" стал гаджет Asus, который опережает своего ближайшего конкурента на час.

Сегодня одним из самых важных параметров смартфона является его время автономной работы. На YouTube-канале The Tech Chap вышло масштабное сравнение автономности актуальных флагманов от iPhone до Vivo с целью выяснить, какой из них дольше остальных держит заряд.

Среди них были OPPO Find X6 Pro, Vivo X90 Pro, OnePlus 11, iPhone 14 Pro Max, Xiaomi 13 Pro, Google Pixel 7 Pro, Honor M5 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultrа и Asus ROG Phone 7. В ходе теста смартфонами пользовались, как обычно: YouTube, игры, соцсети, камера. Приложение меняли каждые 15 минут.

Автор отмечает, что он использовал для тестирования не новые смартфоны, но все они были выпущены недавно и еще не успели потерять максимальную емкость аккумуляторов. Для честного сравнения автор также выставил на всех смартфонах идентичные настройки яркости и частоты обновления.

Видео дня

Из всех смартфонов дольше всех "прожил" Asus ROG Phone 7, несмотря на то, что он считается игровым девайсом. Время работы у него составляло 11 часов 45 минут.

На втором месте оказался Honor M5 Pro с временем автономной работы 10 часов 45 минут, на третьем – OnePlus 11 с 10 часами и 24 минутами.

Далее расположились Galaxy S23 Ultra (9 часов 43 минуты) iPhone 14 Pro Max (9 часов 41 минута) и Xiaomi 13 Pro (9 часов 36 минут).

Среди аутсаудеров оказались Vivo X90 Pro (9 часов 30 минут) и OPPO X6 Pro (9 часов 23 минуты), а слабее всех заряд держит Google Pixel 7 Pro (8 часов 51 минута).

Как продлить "жизнь" батареи смартфона

В среднем, батарея телефона начинает устаревать через 2-3 года, но несколько важных правил позволят продлить срок службы аккумулятора вашего гаджета.

Прежде всего, избегайте полного разряда-заряда батареи. Самый оптимальный вариант – заряжать телефон, когда уровень заряда достигнет 20-30%, а снимать его с зарядки на 80-85%. Это поможет сохранить жизненный цикл батареи.

Из других моментов: не перегревайте телефон, всегда используйте оригинальное зарядное устройство и помните, что быстрые зарядки вредят аккумулятору. Больше о том, как правильно заряжать смартфон в 2023 году, читайте в нашей заметке.

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