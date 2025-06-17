'Я жду': Трамп ответил, почему тормозит новые санкции против России

Американский президент подчеркнул, что санкции являются сложным процессом, в частности с экономической точки зрения.

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему пока не решается на введение новых санкций против России.

Во время общения с журналистами на полях саммита G7 Трамп заявил, что пока воздерживается от этого решения, поскольку хочет сначала увидеть, будет ли подписано мирное соглашение между Украиной и Россией, передают Новости Live.

Он отметил, что Европа говорит об усилении санкций против России, но "пока ничего не сделала". Отвечая на вопрос, почему США тормозят решение по новым санкциям, Трамп ответил:

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"Я жду, будет ли подписано соглашение. Не забывайте, что санкции стоят нам очень дорого. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это обходятся США в огромные деньги, в колоссальные суммы. Это не просто подписание документов, это о миллиардах долларов. Санкции - это не так просто, это не улица с односторонним движением".

Санкции против России - что известно

Соединенные Штаты разработали новый пакет санкций, включающий ограничения для российских банков, энергетического сектора и вторичные тарифы на страны, которые покупают российскую нефть и газ - как часть законопроекта Sanctioning Russia Act of 2025, более 80 сенаторов уже его поддерживают.

Однако президент Дональд Трамп относится к введению санкций с определенной сдержанностью. Он заявил, что не хочет "сорвать" возможный мирный процесс, и считает, что новые санкции могут осложнить переговоры с Кремлем.

На уровне Конгресса санкционный законопроект рассматривается в Сенате, и, согласно объявлениям, голосование может состояться до июля. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призывают президента быстро принять этот пакет как демонстрацию решимости США.

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