Первым с "тонкой" коробкой стал Galaxy A14.

Похоже, Samsung переносит в свои недорогие смартфоны одну из фишек флагманских моделей – но для потребителей это не хорошие новости. Отныне недорогие устройства бренда не будут иметь зарядное устройство в комплекте.

Первым с "тонкой" коробкой стал Galaxy A14 за $200, сообщает издание SamMobile. В комплект поставки входит только смартфон, инструкция и кабель USB-C.

Распространится ли такая практика на другие модели, пока неизвестно. Не исключено, что Samsung будет выпускать два варианта комплектации для разных рынков: где-то с зарядкой, а где-то без нее.

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На сегодня линейка Galaxy A1X является одной из самых доступных в ассортименте Samsung и ранее поставлялась с зарядным блоком в коробке. Однако в 2021 и 2022 годах комплект "похудел" для флагманского и среднего сегмента Galaxy S / M соответственно.

К слову, когда Apple в 2016 году убрала разъем для наушников из своих iPhone, другие производители смартфонов насмехались над этим решением. Однако вскоре они начали следовать примеру купертиновцев, убирая 3,5-мм гнезда из своих устройств. То же происходит и с зарядными устройствами в комплекте – вслед за Apple многие производители убрали зарядные устройства из коробок своих флагманов.

Примечательно, что китайские производители до сих пор включают зарядные устройства в комплект поставки смартфонов бюджетного и среднебюджетного уровней, а также некоторых флагманов.

Ранее УНИАН рассказывал, почему нельзя оставлять зарядку от телефона в розетке и какие опасности для всего дома это влечет за собой.

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