Конфликт Израиля с Ираном: Москва теряет 'исторического партнера' на Ближнем Востоке, - WP

Израильские атаки могут спровоцировать смену режима в стране. Вряд ли другая власть будет более благосклонной к России.

Уже четвертый день продолжается открытый вооруженный конфликт между Израилем и Ираном, и в Москве все громче звучат опасения относительно возможных геополитических потерь. Российские элиты осознают, что нынешняя эскалация может обернуться катастрофой для Тегерана - главного союзника Москвы на Ближнем Востоке, пишет The Washington Post.

"Ситуация развивается в опасном для России направлении", - признал Константин Затулин, директор Института стран СНГ.

Конфликт начался с масштабной бомбардировки Израилем иранских ядерных объектов и ликвидации ключевых командиров. В Кремле сначала увидели в этом возможность для дипломатического маневра. Известный бизнесмен и консервативный идеолог Константин Малофеев заявил:

Видео дня

"Только саммит между Россией и США, между Путиным и Трампом, может уберечь мир от катастрофы. Пришло время американцам оставить нам Украину".

Он также предположил, что Россия могла бы использовать свои давние связи с Ираном, чтобы вернуть Тегеран к переговорам по ядерной сделке в обмен на уступки со стороны США.

Правитель РФ Владимир Путин оперативно выступил с инициативой посредничества, проведя переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом.

Аналитики в Москве прогнозировали, что конфликт может уменьшить внимание Запада к войне в Украине и привести к росту цен на нефть, что потенциально выгодно России. Однако дальнейшее углубление Израиля в иранскую территорию, удары по инфраструктуре и угроза смены режима вызывают тревогу.

"Самая большая угроза заключается в том, что при любом разрешении кризиса существует риск для позиций России в регионе", - считает российский ученый, близкий к дипломатическим кругам, - "Если Нетаньяху сможет спровоцировать смену режима, новая власть вряд ли будет такой благосклонной к Москве, как нынешний иранский режим".

Он добавил:

"Даже если режим выдержит атаки, начнется гонка ядерного вооружения на Ближнем Востоке, что также не в интересах России. Здесь трудно найти ситуацию, где Россия победила бы".

На фоне потери позиций в Сирии вероятное поражение Ирана станет еще большим ударом: "Иран больше, и он - наш исторический партнер и сосед", - подчеркнул эксперт.

Конфликт Израиля и Ирана - что известно

Конфликт между Израилем и Ираном разразился 13 июня, когда Израиль начал широкомасштабную военную операцию "Rising Lion". В ходе авиаударов были уничтожены иранские ядерные объекты, военные базы и командные пункты, в частности вблизи Тегерана и Натанза. Во время атак погибло несколько высокопоставленных иранских командиров, включая генерала Хоссейна Салами.

В ответ Иран нанес массированный ракетный удар по израильским городам, включая Тель-Авив и Хайфу, что повлекло десятки жертв среди гражданского населения. Общие потери: в Иране - более 220 погибших, в Израиле - более 20.

Израиль использует современные истребители F-35 и специальные бункеробойные бомбы, чтобы поразить укрепленные подземные объекты. Моссад также провел спецоперации внутри Ирана. Иран, в свою очередь, применяет баллистические ракеты и ударные дроны.

Геополитическое напряжение растет. США поддерживают Израиль, но избегают прямого вмешательства. Дональд Трамп предложил дипломатическое урегулирование конфликта через новую ядерную сделку. ООН, ЕС и Китай призывают к немедленному прекращению огня.

Вас также могут заинтересовать новости: