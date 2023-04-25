Судя по всему, смартфонам Samsung Galaxy S24 на базе SoC Exynos 2400 все же быть.

Похоже, Samsung готовится вернуться к использованию собственных процессоров уже в линейке Galaxy S24. В сети появились первые результаты тестирования неанонсированного процессора Exynos 2400, который обходит Snapdragon 8 Gen 3 и конкурирует с A16 Bionic.

Так, в тесте Geekbench по итогам лучшего прогона новый процессор Samsung набрал 1711 баллов и 6967 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Если для сравнения брать A16 Bionic, то решение от Apple набирает около 1870 и 5300 баллов.

Отмечается, что Exynos 2400 на 30% мощнее флагманского процессора от Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 2, который используется в текущей линейке Galaxy S23. Это позволяет предполагать, что новый чип Samsung может оказаться даже мощнее будущего Snapdragon 8 Gen 3. Но важны будут реальные сценарии использования, отмечают журналисты.

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Пока неизвестно, когда Samsung представит Exynos 2400, но почти наверняка можно предположить, что это произойдет в начале 2024 года вместе с линейкой Galaxy S24.

К слову, самым мощным Android-смартфоном сегодня считается Red Magic 8 Pro+, который работает на базе Snapdragon 8 Gen 2. В целом, все топ-10 позиций в мартовском рейтинге самых производительных смартфонов достались устройствам, которые работают на процессорах Qualcomm.

Ранее стало известно, что Samsung переносит в свои недорогие смартфоны одну из фишек флагманских моделей – но для потребителей это не хорошие новости. Отныне недорогие устройства бренда не будут иметь зарядное устройство в комплекте. Первым с "тонкой" коробкой стал Galaxy A14.

В то же время УНИАН рассказывал, почему нельзя оставлять зарядку от телефона в розетке и какие опасности для всего дома это влечет за собой.

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