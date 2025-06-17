Благодаря простой домашней смеси на напольном покрытии появится антикальциевый барьер.

Белый налет на плитке в ванной и ржавые подтеки можно убрать двумя домашними средствами, на которые понадобятся четыре ингредиента – вода, сода, 3-процентная перекись водорода и лимонная кислота. На растворы не придется серьезно потратиться.

Такие смеси подойдут для керамического покрытия, в котором нет пор, но их нельзя использовать для гранитного, мраморного, керамического или пористого, поскольку они могут ему навредить.

Чем отмыть налет на плитке в ванной – копеечные средства

Возьмите емкость, в которой можно смешать ингредиенты, наденьте перчатки и подготовьте не очень жесткую щетку или губку.

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Отправьте в посудину:

Cтакан (150 миллилитров) теплой воды.

Половину стакана соды.

Около 100 мл перекиси водорода.

Все смешайте и приблизительно на 40 минут нанесите на загрязненную поверхность. Потом отчистите грязь, которая начала "отходить", губкой или щеткой. После этого тщательно очистите все от остатков пасты. Позже нужно будет сделать еще одно средство, чтобы налет на плитке в ванной окончательно был отчищен. Для этого нужно будет развести в теплой воде чайную ложку лимонной кислоты.

Вот как убрать налет в ванной на плитке, который остался:

Сбрызните загрязненную поверхность раствором с лимонной кислотой.

Оставьте раствор приблизительно на 10 минут.

Ототрите оставшееся загрязнение.

Помойте пол теплой водой.

Раствор с лимонной кислотой поможет не только убрать оставшийся известковый налет на плитке в ванной, а и придаст отмытой поверхности блеск.

Чтобы напольное покрытие как можно дольше оставалось чистым, для защиты от загрязнения можно сделать домашний спрей. Для него понадобятся:

10 капель эвкалиптового эфирного масла.

3 столовые ложки уксуса (9%).

1 столовая ложка кипяченой воды.

Все ингредиенты нужно смешать, отправить в емкость с распылителем, а потом обработать им очищенную сухую поверхность. Потом пол нужно тщательно протереть микрофиброй. После обработки таким спреем на покрытии будет легкий антикальциевый и антибактериальный барьер.

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