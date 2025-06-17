Война в Украине сыграла центральную роль в том, как рецензенты рассматривают новые технологии на поле боя.

Великобритания и ее западные союзники слишком медленно движутся к принятию новых военных технологий. Об этом предупредил член высокопоставленной группы по обзору обороны правительства Великобритании, пишет POLITICO.

Отмечается, что стратегический обзор обороны, крупная независимая оценка крупнейших угроз, с которыми сталкивается Великобритания (SDR), уделяет особое внимание необходимости для страны быть "готовой к бою" посредством инвестиций в передовые возможности, боеприпасы и дальнобойное оружие.

Хотя министры приняли все рекомендации, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался установить сроки расходования 3 процентов ВВП страны на оборону, что, по мнению экспертов, будет минимальным, необходимым для проведения обзора в полном объеме.

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Грейс Кэсси, инвестор в стартапы в сфере безопасности и экс-советник бывшего премьер-министра Тони Блэра, была одним из шести внешних экспертов, выбранных для помощи.

По ее словам, война в Украине сыграла центральную роль в том, как рецензенты рассматривают новые технологии на поле боя. Важно, что обе стороны быстро адаптировались к развертыванию беспилотников, датчиков и систем глушения - Киев начал с точки более слабых обычных возможностей, а Москва была ограничена в том, что она может приобрести из-за международных санкций. Она сказала:

"Идет битва за сохранение преимущества, которое часто довольно недолговечно. Циклы инноваций невероятно коротки".

Эксперт добавила, что это особенно касается беспилотников, где оспариваемые частоты могут означать, что "вы можете запустить его за один день, но, возможно, через неделю вы не сможете".

"SDR ясно дает понять, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем сражаться таким образом", - предупредила она.

Кэсси сослалась на вялые процессы закупок, сдерживающие Великобританию, наряду с укоренившимся неприятием риска и чрезмерной зависимостью от нескольких крупных поставщиков оборонной продукции. SDR рекомендовал трехмесячный срок для внедрения новейших технологий в целях соответствия темпам современной войны.

Она утверждает, что этот урок был крайне важен для всего альянса, подчеркнув:

"Если мы завтра увеличим [расходы на оборону] до 5 процентов, но при этом будем придерживаться старых привычек, мы не будем готовы к будущему. Мы в НАТО - не только Великобритания, но и все остальные государства-члены - должны измениться, чтобы лучше тратить эти новые деньги".

Кэсси сказала, что другие типы атак в "серой зоне" - такие как кибератаки и угрозы критически важной национальной инфраструктуре - еще более актуальны.

"Мы и так ежедневно участвуем в борьбе, которая находится ниже обычного порога войны, и это действительно требует от нас надлежащих инвестиций в нашу более широкую оборону", - добавила она.

Возможность нападения РФ на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал все страны-члены выделять больше денег на собственную оборону, предупредив на прошлой неделе, что Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет.

Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на кризисы в медицинских учреждениях, проводят тренировочные учения, закупают баллистические шлемы и бронежилеты, переносят операционные в подземные помещения.

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