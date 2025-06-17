Сейчас спасатели работают с завалами, чтобы достать людей из-под завалов.

Одна из российских ракет во время ночного обстрела попала в девятиэтажку в Соломенском районе Киева. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

"Девятиэтажный дом сложился до уровня полутора-двух этажей. Ракета прошла через все этажи вплоть до подвала. Сейчас будем поднимать большие конструкции, чтобы сказать, сколько людей находится под завалами. Мы уже дважды проходили все квартиры. Чтобы установить, есть ли среди жителей этого дома раненые. Несколько человек мы уже спасли. Это пожилые люди, которых завалило обломками. Мы их достали из-под этих завалов. Работают спасательные собаки, техника. Мы слушаем, есть ли какие-то звуки. Чтобы вовремя прийти на помощь", - рассказал Клименко.

Ночная атака РФ 17 июня: что известно

В ночь на 17 июня российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине. Основной целью атаки был Киев. По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за вражеской атаки в Киеве пострадало 55 человек. Спасатели сообщают о смерти еще 14 горожан.

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Еще одной целью вражеского удара в ночь на 17 июня стала Одесса, которую Россия массированно атаковала "Шахедами". По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, из-за вражеского удара уже госпитализированы 13 человек. Однако это количество может возрасти, поскольку под завалами еще могут находиться люди.

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