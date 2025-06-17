Сейчас известно о 15 погибших в результате российскойи атаки, среди них гражданин США. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
Отметил, что уже известно о 15 погибших в результате российской атаки, среди них гражданин США. "Около 75 раненых, в том числе почти 60 в Киеве, среди них дети", - добавил он.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробнее о смерти гражданина США. "Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть - биологическую смерть", - отмечает он.
Киев - атака на столицу 17 июня
Как сообщал УНИАН, одна из российских ракет во время ночного обстрела попала в девятиэтажку в Соломенском районе Киева.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что девятиэтажный дом сложился до уровня полутора-двух этажей. По его словам, ракета прошла через все этажи вплоть до подвала. Он отмечал, что сейчас невозможно точно сказать, сколько людей находится под завалами. Работают спасательные собаки, техника.