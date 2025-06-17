Летней жары в столице пока ждать не стоит.

На этой неделе погода в Киеве ожидается комфортной, но через несколько дней придет новый виток похолодания. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

"17-21 июня на Киевщине и в г. Киеве прогнозируем переменчивую погоду с колебаниями атмосферного давления и температуры", - говорят синоптики.

Такую погоду вызовут воздушные массы преимущественно с северных направлений, однако в поле повышенного давления днем воздух будет хорошо прогреваться, если этому не будут препятствовать облака.

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Самым теплым ожидается день 18 июня, хотя комфортными умеренно теплыми предполагаются также 17 и 19 июня.

"А вот 20 и 21 июня одержит победу еще одна волна прохлады с севера, ощутимо снизив температуру: как минимальную ночью, так и максимальную днем", - говорят в Укргидрмоетцентре. По прогнозу, в эти дни температура не будет подниматься выше +17°.

Кратковременные летние дожди в Киеве предполагаются преимущественно небольшими в дневные часы во вторник и четверг, а в пятницу и субботу их снова станет больше.

В течение этой недели украинцев ждет нетипично прохладная, как для июня, погода с дождями, грозами и местами градом. Об этом ранее сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Ожидаются осадки разной силы, местами с грозовой активностью и сильными порывами ветра. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 1-4 градуса, особенно ощутимо это будет в ночные часы.

По словам Кибальчича, исключением станет южная часть страны, где прогнозируется настоящее летнее тепло с приятными температурными значениями.

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