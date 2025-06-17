'Готовы перейти к наступлению': США стянули в Европу десятки самолетов и фоне конфликта Израиля и Ирана

Параллельно в регион направляется американский авианосец "Нимиц", который способен нести более 60 самолетов и имеет на борту около 5000 военных.

Соединенные Штаты активизируют военное присутствие в Европе на фоне беспрецедентного конфликта между Израилем и Ираном. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США, в Европу переброшено более 30 самолетов-заправщиков для потенциального участия в операциях на Ближнем Востоке.

"Внезапное развертывание на восток более двух десятков танкеров ВВС США не является обычным явлением. Это четкий сигнал стратегической готовности", - заявил Эрик Шоутен из Dyami Security Intelligence.

Параллельно в регион направляется американский авианосец "Нимиц", который способен нести более 60 самолетов и имеет на борту около 5000 военных. По официальной версии, это "заранее запланированное развертывание", однако аналитики связывают его с риском эскалации войны между Израилем и Ираном.

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Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил в заметке на X, что приказал развернуть дополнительные оборонительные силы. "Защита американских войск является нашим главным приоритетом, и эти развертывания имеют целью усилить нашу оборонительную позицию в регионе", - отметил он.

Израиль в пятницу начал масштабные удары по ядерным объектам Ирана, заявив, что Тегеран почти завершил создание ядерной бомбы. С тех пор продолжается интенсивный обмен ударами между сторонами, с многочисленными жертвами среди мирного населения.

Президент США Дональд Трамп, по словам источников, не одобрил план Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, подчеркнув, что Соединенные Штаты не будут поддерживать действия против политического руководства Тегерана, пока американцы не станут прямыми целями.

"США предупредили страны региона, что готовятся к оборонительным действиям, но в случае атаки со стороны Ирана готовы перейти к наступлению", - сообщил другой источник.

На Ближнем Востоке уже размещено около 40 000 американских военных, а также системы ПРО, истребители и корабли. По информации из Пентагона, в прошлом месяце произошло также обновление бомбардировочной авиации в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди них - B-52, которые способны наносить удары по укрепленным объектам, в том числе ядерным.

Израиль против Ирана - какова позиция США

США официально не участвуют в войне, но активно поддерживают Израиль в защите от иранских ракетных атак, предоставляя системы ПВО и разведданные. Вашингтон избегает прямой эскалации, зато демонстрирует военную готовность.

Президент Дональд Трамп поддержал действия Израиля. Дональд Трамп предложил дипломатическое урегулирование конфликта через новое ядерное соглашение. ООН, ЕС и Китай призывают к немедленному прекращению огня.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что любая атака на американские объекты получит жесткий ответ. США предупредили страны региона, что готовы к наступательным действиям в случае нападения со стороны Ирана.

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