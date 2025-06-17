Мир официально вступил в третью "ядерную эпоху". Сначала была гонка ядерных вооружений, затем - "эпоха разоружения", и фактически, за последние сорок лет, мировые арсеналы уменьшились в разы. Сейчас же наступает третья "ядерная эпоха", когда многие страны увидели реальную возможность потенциального применения ядерного оружия на определенных объектах и то, что существующие ядерные страны просто не хотели бы, чтобы появлялись новые ядерные страны. "Ящик Пандоры" уже открыт.

Главным двигателем именно физических накоплений, увеличения физического количества ядерного оружия является Китай. КНР вроде бы и не скрывал, но тихо делал, что считал нужным. И в конце официально провозгласил, что к 2030-2035 годам собирается сравнять количество активных боеголовок с Соединенными Штатами и Россией.

Вслед за Китаем идут Соединенные Штаты, которые также не собираются уступать позиции в потенциальном противостоянии с вероятной коалицией КНР и РФ. Поэтому США также запускают программы существенной модернизации ЯО и разрабатывают новые системы доставки ядерных зарядов.

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И всему этому толчок добавляет Россия, которая пугает весь мир "ядерным пеплом", и говорит, что она идет к мировому господству из-за того, что у нее "больше всех" ядерных боеголовок (это, конечно, очередная российская ложь).

Если обобщить, то Китай скрыто запустил эти процессы, Россия их раскрутила в информационном пространстве, а мир начал под это подстраиваться. Однако я не стал бы говорить о возвращении к временам Холодной войны, ведь повторения наращивания количества ядерных боеголовок в том темпе, как в 50-60-е годы, уже не будет. Но тренд уже не остановить.

Теряет ли от этого ядерное оружие свой главный фокус - как оружие сдерживания? К сожалению. Фокус меняется.

Во-первых, расширился перечень ситуаций, в том числе довольно сомнительных, когда считается, что ЯО может быть использовано. Например, что можно уничтожить большой склад биологического или химического оружия именно ядерным зарядом, чтобы все это сжечь дотла и не дать возможности распространить.

Во-вторых, снизился порог восприятия: "Ну, используют, так используют. Если нужно, то нужно".

С другой стороны, когда ситуация приближается к критической, как вот сейчас во время войны на Ближнем Востоке, то мир реагирует так, что ядерное оружие все же надо уничтожать.

Кроме того, недавно Украина продемонстрировала, что неядерная страна может наносить ядерной очень болезненные удары. Несмотря на то, что всегда было известно, что ЯО уязвимо для определенных видов обычного оружия (некоторые советские программы были закрыты из-за того, что КГБ не мог обеспечить охрану таких объектов от диверсантов), асимметричные методы не считались критической угрозой, ведь контролировались и границы, и объекты с ЯО, и информация. Да и дронов тогда еще не было. Сейчас же стало понимало, что старые схемы ядерного сдерживания уже не работают.

Ядерное сдерживание в целом сводилось к тому, что ядерное оружие может быть применено против ядерного оружия.

И ядерное оружие против ядерного оружия не может быть применено вообще, потому что ответный удар будет неприемлем. Этим и обеспечивалась мировая стабильность. Все понимали, что никто не начнет, потому что невозможно победить в первом ударе. И это была эффективная стратегия ведения войны.

Теперь же вопрос уже не в том, насколько эффективным может быть само по себе ядерное оружие, а в том, насколько оно уязвимо. То есть, такие операции как "Паутина" работают и на уменьшение ядерных рисков. Ведь оказалось, что наращивание количества ядерного оружия ни к чему не ведет, потому что оно может быть уничтожено такими асимметричными средствами.

К чему это все приведет? Сейчас складывается впечатление, что рано или поздно, ядерное оружие все же будет применено. Хотя сейчас антиядерный рефлекс работает. И, по моему убеждению, построение нового мирового порядка начнется раньше. Причем начнется с переговоров о новом контроле за ЯО - в новых условиях и с учетом новых асимметричных средств противостояния в войне, даже со странами, у которых есть ядерное оружие.