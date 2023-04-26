Источники сообщают, что Samsung в новом флагмане оставит только три сенсора основной камеры.

Ожидается, что грядущий флагман Galaxy S24 Ultra получит на одну камеру меньше, чем его предшественник, таким образом оставив на заднем модуле только три камеры. Журналисты Wccftech показали, как такой смартфон может выглядеть.

Удаление одной камеры на Galaxy S24 Ultra, вероятно, изменит дизайн задней панели, но в целом внешне он будет похож на предшественника в лице Galaxy S23 Ultra.

Новый аппарат предложит пользователям основную камеру с переменной апертурой, сверхширокоугольный датчик и телеобъектив с переменным оптическим зумом от 3x до 10x. Источник отмечает, что в Samsung решили полагаться на программное обеспечение для оптимизации качества съемки.

Видео дня

Galaxy S23 Ultra в настоящее время считается лучшим камерофоном Samsung с четырьмя камерами на задней панели, способными записывать видео в разрешении 4К с частотой до 60 кадров в секунду на все камеры. Две из этих камер являются телеобъективами, обеспечивающими лучший на сегодня зум по сравнению с конкурирующими телефонами других компаний.

Накануне также появились слухи, что Samsung готовится вернуться к использованию собственных процессоров в линейке Galaxy S24. В тестах еще наанонсированный Exynos 2400 обходит Snapdragon 8 Gen 3 и на равных конкурирует с A16 Bionic.

Ранее стало известно, что Samsung переносит в свои недорогие смартфоны одну из фишек флагманских моделей – но для потребителей это не хорошие новости. Отныне недорогие устройства бренда не будут иметь зарядное устройство в комплекте. Первым с "тонкой" коробкой стал Galaxy A14.

В то же время УНИАН рассказывал, почему нельзя оставлять зарядку от телефона в розетке и какие опасности для всего дома это влечет за собой.

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