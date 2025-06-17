Кличко показал металлические пули, которые были в "начинке" ракеты.

Российская ракета, которая попала 17 июня в жилой дом на Нивках в Киеве, содержала кассетные боеприпасы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, продемонстрировав металлические пули, которые найдены правоохранителями и спасателями.

Он отметил, что одна из российских ракет ударила в жилой дом, но, к счастью, никто не погиб. Кличко продемонстрировал круглые, похожие на небольшие мячи шары, отметив, что такая "кассетная начинка" была в этой ракете. Он подчеркнул, что это сделано врагом для того, чтобы добиться максимального поражения как можно большего количества людей.

"Иначе, чем геноцид, это назвать нельзя", - считает Кличко, отмечая, что враг хотел, чтобы было максимальное количество жертв в мирном городе.

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Атака на Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия атаковала столицу Украины, запустив 175 дронов и более 14 крылатых ракет. В Киеве одна из ракет попала в 9-этажку и разрушила целый подъезд до основания.

В результате атаки известно уже о 15 погибших и более 100 раненых. На атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав ее "чистой воды терроризмом".

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