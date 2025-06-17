Израиль ликвидировал главнокомандующего войсками Ирана Шадмани

Израиль ликвидировал топового генерала армии Ирана - главнокомандующего военными силами Али Шадмани. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.
Отмечается, что Шадмани был убит во время авиаудара в глубине Тегерана. Он был высшим военным офицером Ирана и главным военным командующим. Кроме того, Шадмани - один из самых приближенных генералов к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Шадмани возглавлял чрезвычайный военный штаб Ирана и руководил как Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), так и армией страны. Он был назначен после того, как его предшественник, Алам Али Рашид, был убит во время первых ударов.
Израиль против Ирана - другие жертвы ЦАХАЛа
Как сообщал УНИАН, ранее Израиль нанес сокрушительный удар по руководству Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Подтверждена гибель ключевых генералов.
Среди ликвидированных:
- Генерал Голамали Рашид - руководитель оперативного штаба "Хатам аль-Анбия", главного стратегического центра иранской армии;
- Генерал Мохаммад Хоссейн Багери - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана;
- Генерал Хоссейн Салами - командующий КСИР, одна из самых влиятельных фигур в иранской политике и безопасности;
- Генерал Амир Али Хаджизаде - командующий Воздушно-космическими силами КСИР, которые ответственны за ракетную программу Ирана;
- Генерал Мехди Рабани - заместитель начальника оперативного управления ВС;
- Генерал Голамреза Мехраби - заместитель начальника разведки иранской армии;
- Бригадный генерал Давуд Шехиян - руководитель службы противовоздушной обороны КСИР;
- Бригадный генерал Масуд Шанеи - начальник штаба, командующий одним из ключевых подразделений КСИР.