Израиль ликвидировал главнокомандующего войсками Ирана Шадмани

Этот генерал был назначен на должность после того, как несколько дней назад Израиль убил его предшественника.

Израиль ликвидировал топового генерала армии Ирана - главнокомандующего военными силами Али Шадмани. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.

Отмечается, что Шадмани был убит во время авиаудара в глубине Тегерана. Он был высшим военным офицером Ирана и главным военным командующим. Кроме того, Шадмани - один из самых приближенных генералов к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Шадмани возглавлял чрезвычайный военный штаб Ирана и руководил как Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), так и армией страны. Он был назначен после того, как его предшественник, Алам Али Рашид, был убит во время первых ударов.

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Израиль против Ирана - другие жертвы ЦАХАЛа

Как сообщал УНИАН, ранее Израиль нанес сокрушительный удар по руководству Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Подтверждена гибель ключевых генералов.

Среди ликвидированных:

Генерал Голамали Рашид - руководитель оперативного штаба "Хатам аль-Анбия", главного стратегического центра иранской армии;

Генерал Мохаммад Хоссейн Багери - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана;

Генерал Хоссейн Салами - командующий КСИР, одна из самых влиятельных фигур в иранской политике и безопасности;

Генерал Амир Али Хаджизаде - командующий Воздушно-космическими силами КСИР, которые ответственны за ракетную программу Ирана;

Генерал Мехди Рабани - заместитель начальника оперативного управления ВС;

Генерал Голамреза Мехраби - заместитель начальника разведки иранской армии;

Бригадный генерал Давуд Шехиян - руководитель службы противовоздушной обороны КСИР;

Бригадный генерал Масуд Шанеи - начальник штаба, командующий одним из ключевых подразделений КСИР.

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